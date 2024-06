Fúnez (PP): "Sánchez pretende que la fiesta del independentismo la paguemos todos con una financiación desigual"

La vicesecretaria de Organización Territorial del PP, Carmen Fúnez, ha señalado que el Estado de Derecho está en "riesgo" porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pretende que la "fiesta" del independentismo catalán sea pagada por todos los españoles con una financiación "desigual" y que perjudica "a la mayoría del país". "Sánchez pretende que la fiesta del independentismo la paguemos todos los españoles con una financiación que privilegie a unos, perjudicando a la mayoría. La desigualdad no puede ser el precio para que un perdedor como Sánchez esté en el Palacio de La Moncloa", ha afirmado este domingo en un acto en La Solana (Ciudad Real). Fúnez ha afirmado que Sánchez llegó a la Moncloa "poniéndole un precio al sillón" y ha indicado que el primer pago fue la Ley de Amnistía y el segundo es permitir a Illa ser presidente de la Generalitat de Cataluña. "Todos los españoles hemos sufrido la norma que rompe la igualdad de todos ante la ley", ha enfatizado antes de rematar diciendo que "la Ley de Amnistía es la única norma que Sánchez ha llevado a cabo". La diputada popular ha hecho un llamamiento los votantes del PSOE, a los que ha preguntado si les merece la pena "apostar" por una España "desigual". Por otro lado, Fúnez ha criticado las declaraciones que ha hecho este domingo Sánchez en 'La Vanguardia', en las que ha anunciado un plan de acción democrática para "acabar con la impunidad de algunos 'pseudomedios'. "A Sánchez le queda grande hablar de regeneración política porque llegó perdiendo las elecciones a La Moncloa, rompiendo la igualdad de todos por la amnistía, y cuando ya está hablando de censurar y limitar la libertad de prensa", ha afirmado. En este sentido, ha apuntado que la regeneración democrática debe pasar por dar "explicaciones" sobre las dudas que existen por corrupción en el Gobierno y en su entorno. "La regeneración de este país no pasa por censurar la libertad de prensa, sino que pasa porque el presidente del gobierno dé explicaciones ante las dudas que aún existen y que todavía, meses y meses después, Sánchez aún no ha respondido", ha apostillado.

Compartir nota: Guardar Nuevo