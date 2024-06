El PSOE reclama al PP que decida si está "dentro o fuera de la Constitución" por el bloqueo del CGPJ

La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha criticado que el PP suma cinco años de "secuestro" del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y lleva desde entonces "boicoteando la Carta Magna y bloqueando la justicia" y ha reclamado a los populares que decidan "si está dentro o fuera de la Constitución". "Se acabó. No hay más excusas. Aquellos que se vanagloriaban de controlar la Sala Segunda del Supremo por la puerta de atrás tienen que mover ficha. El Partido Popular tiene que decidir si está cumpliendo la Constitución o si está fuera de la Constitución con sus socios de la ultraderecha", ha señalado este domingo en unas declaraciones difundidas por el PSOE. La portavoz ha afirmado que el PP lleva "más de 2.000 días incumpliendo la Constitución" y ello supone "más de 1.000 asuntos retrasados en el Supremo". "Sumamos un día más a los más de 2.000 que el Partido Popular lleva incumpliendo la Constitución e impidiendo la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Cinco años de secuestro del gobierno de los jueces. Cinco años boicoteando la Carta Magna. Cinco años bloqueando la justicia", ha añadido. Peña ha señalado que el PSOE ha "aceptado todas las propuestas del Partido Popular" para renovar el CGPJ, pero que este "las incumple sistemáticamente". "Si el Consejo General del Poder Judicial no llega a un acuerdo con el Partido Popular y no se renueva a finales de junio, se tendrán que tomar las medidas necesarias para que recupere la normalidad", ha advertido. Por otro lado, la portavoz ha destacado que la economía y la creación de empleo van como un "cohete" en España, al destacar previsiones como las del BBVA, "que mejoran las del propio Gobierno llegando hasta en el 2024 hasta los dos puntos y medio". Unos datos, ha dicho, que "ponen muy nervioso al Partido Popular". "Feijóo no podría ganarse la vida como vidente. Él hace dos años auguró una gran crisis económica y financiera en nuestro país o fue el que dijo que llegaría la Moncloa en los lomos del caballo blanco de Santiago Abascal", ha apostillado. Finalmente, la portavoz socialista ha aludido a la imputación del exnúmero dos del PP en la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, en el caso Púnica, un "caso más en la charca de corrupción del Partido Popular".

