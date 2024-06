Errejón insta al PSOE a "no perder más tiempo" esperando al PP y afrontar una reforma integral del CGPJ

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha instado "no perder más tiempo" para acometer la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al criticar que el PP vuelve a decirle al PSOE "que no suelta su brazo" en el organismo pese a su última petición para negociar la renovación. En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, ha lamentado que se ha vuelto a ver la misma escena que viene repitiéndose desde hace años respecto a la situación del órgano de gobierno de los jueces, con el PSOE volviendo a convocar al PP a negociar su desbloqueo y los populares respondiendo lo de "siempre", que solo aceptan las normas democráticas cuando les "benefician". "Frente a esto nosotros creemos que ya no se puede perder más tiempo y que lo que hay que hacer es modificar por ley la composición del gobierno de los jueces. Para asegurar que la derecha en este país aprenda a perder bien y aprenda que cuando las urnas no le dan la razón, las instituciones no las puede secuestrar hasta que se la vuelvan a dar. Tiene que saber perder y si no sabe perder hay que enseñarle", ha agregado. El portavoz del grupo parlamentario ha enfatizado que ayer el presidente anunció un paquete de medidas de regeneración democrática antes del verano y ha remarcado que la reforma del CGPJ, así como cambios en el acceso a la carrera judicial, deben estar dentro del conjunto de iniciativas. En este sentido, ha advertido de que seguir confiando en el PP es permitir que esta formación se "ría del conjunto de los españoles", además de "desmoralizar a los demócratas y envalentonar a los reaccionarios". Errejón ha insistido en que la batería de medidas de regeneración democrática deben ser ambiciosas, dado que no se pueden quedar en la rema "denuncia de los bulos" o en "una especie de constatación moral de que enfrente los reaccionarios están dispuestos a utilizar cualquier herramienta para tumbar gobiernos que no les gusten" "No basta con la constatación moral de que están dispuestos a hacer cualquier cosa, hay que arrebatarles democráticamente las herramientas por las cuales se pueden poner en marcha técnicas de golpismo blando. Nosotros eso se lo hemos trasladado al PSOE", ha enfatizado. En cuanto a la afirmación del presidente, Pedro Sánchez, de quitarle la capacidad al CGPJ de elegir jueces en el TS si el PP no asume en un mes negociar para renovar el organismo, Errejón ha querido ser cuidadoso porque se están negociando en el seno de la coalición los pasos a seguir. Así, ha recordado que Sumar presentó en su día propuestas de reforma integral y que cualquier cambio legislativo tiene que ser una "fotografía coherente", no "trozo a trozo". "Desde luego creemos que el camino que está condenado a la decepción es el de seguir esperando que el PP acepte las reglas cuando no gana, porque es un mal perdedor", ha zanjado.

