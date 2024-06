El PSOE será la segunda fuerza entre los socialdemócratas en la Eurocámara, por detrás del PD italiano

El PSOE será la segunda fuerza en contribuir en escaños al grupo de los socialdemócratas (S&D) en la Eurocámara, tras obtener el 30,18% de los votos y un total de 20 eurodiputados, por detrás del Partido Democrático (PD) italiano, que con un 25,58% de los apoyos se ha hecho con 22 asientos. Los socialistas fueron la principal fuerza en las pasadas elecciones, lo que permitió que Iratxe García fuera elegida su presidenta. En esta ocasión, la cabeza de lista del PSOE ha sido la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, pero cabe esperar que no se quede en la Eurocámara y ocupe un puesto en la próxima Comisión Europea. El PSOE no ha conseguido reeditar la primera plaza, como ocurrió en 2019, en gran medida debido al buen resultado que el escrutinio definitivo ha otorgado al PD de Elly Schlein, principal opositora a la formación Hermanos de Italia de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. No obstante, los socialistas españoles han quedado por delante del Partido Socialdemócrata (SPD) alemán que gobierna actualmente en coalición con liberales y verdes. Los de Olaf Scholz han quedado relegados a la tercera plaza, superados por la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) y solo han obtenido 14 escaños. Mientras, en Francia, los socialistas han quedado terceros, tras una remontada en los últimos días que les ha dejado muy cerca de los liberales del presidente Emmanuel Macron, empatados a 13 escaños aunque en tercera posición, tras la aplastante victoria del partido de la ultraderechista Marine Le Pen. En Portugal, los socialistas se han impuesto a los conservadores en el poder por un ligero margen, con 8 escaños. EL PP, SOLO POR DETRÁS DE LA CDU Por lo que se refiere al PP, que con el 34,2% de los votos y 22 escaños, finalmente ha tenido que conformarse con la segunda plaza, tras el buen resultado cosechado por la Unión Cristiano Demócrata (CDU) de Alemania que, junto a su facción hermana bávara de la Unión Cristiano Social (CSU), aportará 30 escaños. Además de la CDU y los de Núñez Feijóo, el otro partido que ha cosechado un buen resultado ha sido la Plataforma Cívica del primer ministro polaco, Donald Tusk, que cosecharía 19 escaños y se impondría al ultraderechista Ley y Justicia (PiS). Al margen de ellos, ningún otro partido de la familia 'popular' en los países que más escaños otorgan ha cosechado tan buenos resultados. Forza Italia, el partido que fundó Silvio Berlusconi y que forma parte del Gobierno de Giorgia Meloni, habría quedado relegado a la cuarta posición, con 8 escaños. En Francia, Los Republicanos, herederos del partido que en su día encumbró a Jacques Chirac y Nicolas Sarkozy, continúa con su particular travesía en el desierto y quedan en quinta posición con seis escaños.

