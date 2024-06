Chus Mateo: "No me fío absolutamente nada"

Madrid, 8 jun (EFE).- Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, afirmó que no se fía "absolutamente nada" del UCAM Murcia pese a vencer en el primer encuentro de la serie final de la Liga Endesa disputado en el WiZink Center y consideró que deben estar preparados para el factor sorpresa en el segundo.

"Satisfecho de poder ir 1-0. Tengo muy claro que pasado mañana será otro partido durísimo y dificilísimo y no quiero que demos nada por hecho. Tenemos que estar preparados para el factor sorpresa de cualquier cosa, hay que estar muy atentos, con las orejas bien abiertas, como si fuéramos un perrillo que atiende a su dueño. No me fío absolutamente nada y desde mañana estaremos pendientes del segundo partido, porque es el que nos preocupa ahora mismo, este ya es pasado. A pensar en el siguiente", dijo.

Mateo elogió a su rival: "Hemos visto la serie de playoffs, que ha sido brutal. Ha ganado en Valencia dos veces y en Málaga tres, eso no lo hace todo el mundo. Dice del corazón, de la capacidad competitiva, de la ambición del equipo del, de no dejarse ir... tenemos que estar preparados".

"Nosotros también somos un equipo así y cuando tenemos a alguien así enfrente, hay que respetarlo muchísimo. Respetar al contrario hace que nos respetemos a nosotros mismos. El UCAM ha demostrado que merece este respeto, tiene mucho mérito lo que ha hecho. Seguiremos respetándole, porque no estamos acostumbrados a ver al UCAM en la final de la Liga Endesa, pero si está es porque lo merece, sin duda ninguna", añadió.

Sobre los problemas de su equipo hoy con los triples en algunos momentos, indicó: "Ha habido momentos en la segunda parte en los que hemos tirado con convicción. A lo mejor en la primera no tanto. Pero hay una máxima que a mi me gusta en el baloncesto y es que antes de tomar tiros de fuera, hay que tocar dentro. A veces entran y a veces no, no siempre es fácil meter de tres".

"Pero hay más cosas como la defensa, que a veces te abre partidos. O el rebote. Puedes ganar partidos sin meter un triple, pero cuesta más. Si seguimos tirando con convicción, esos tiros van a entrar porque son los que entrenamos todos los días. Van a entrar, seguro", expresó.

Asimismo, señaló: "Hemos hecho un partido bastante paciente, bastante completo en el sentido de que hemos dudado un poco en el primer tiempo contra su defensa, pero hemos seguido jugando con paciencia, con tranquilidad, sabiendo que los partidos son largos. Las defensas en zona en ocasiones te hacen dudar, te hacen pensar que tienes tiros cómodos que no lo son tanto. Son recursos que tenemos que tratar de batir y tenemos que dar soluciones a esto".

Aún así asegura no echar de menos especialistas en el lanzamiento exterior: "Los tengo, tengo gente que ha hecho eso. Tengo lo que tengo y los que tengo son los mejores del mundo para mí. Los míos son los mejores siempre y los que están en otro sitio me da igual. Estos son los míos y con los míos a muerte, no quiero a nadie más. Estos. Y con estos vamos a ir a por todas". EFE

cmg/jl