Turull (Junts) ve en el fallo del TC un intento de “contrarrestar el resultado de las urnas”

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha considerado este miércoles que la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de anular el voto telemático en el Parlament del diputado y exconseller residente en el extranjero Lluís Puig es un intento de “contrarrestar el resultado de las urnas”. “Los partidos españoles siempre tienen el comodín del TC y el TS para contrarrestar el resultado de las urnas. No fallan nunca. Y no es necesario hacer una carta a la ciudadanía...”, ha apuntado en un apunte en X recogido por Europa Press. Todo ello después de que el TC haya estimado un recurso de amparo que presentaron los diputados de PSC-Units per Avançar en el Parlament en la anterior legislatura contra los acuerdos de la Mesa de la Cámara que permitieron el voto telemático del político independentista.

