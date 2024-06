Tellado (PP): Pedro Sánchez está en un auténtico matrimonio con la corrupción

Santander, 5 jun (EFE).- El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha acusado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar "en un auténtico matrimonio con la corrupción".

"Sánchez protagoniza el maridaje perfecto con la corrupción. La corrupción estaba en la Secretaría de Organización de su partido, en varios ministerios de su Gobierno y en su propia residencia oficial", denuncia Tellado, un día después de la citación de Begoña Gómez, esposa de Sánchez, para declarar el 5 de julio como investigada en la causa abierta por presuntos delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias.

En una rueda de prensa en la sede del PP cántabro, en Santander, Tellado ha opinado que "todo el discurso de la máquina del fango no era más que un concepto creado ad hoc para la estrategia de defensa de Begoña Gómez", en su opinión "la única ciudadana española a la que la Fiscalía defiende en lugar de acusar".

"Sánchez se ha metido de lleno ya no el fango, sino en las arenas movedizas del populismo", ha opinado.

Y critica que Sánchez diga en su carta de este martes que "la situación judicial que vive Begoña Gómez se debe a ser su pareja" porque, según Tellado, "se debe a las cosas que hacía y conseguía precisamente por ser su pareja".

En ese misiva, ha censurado el popular, "en lugar de asumir su responsabilidad ante los ciudadanos, les pide que le defiendan". "Pretende que una votación electoral (las europeas de este domingo) archive una causa judicial" y "busca que las urnas le concedan una amnistía completa para él y para su entorno", ha afeado.

"Más allá de lo que llegue o no a ser delito, que eso lo tendrán que determinar los juzgados, lo que sabemos es que la actuación de Begoña Gómez es totalmente impresentable. No es ni ético ni estético todo lo que ha hecho", ha incidido.

A su juicio, son actuaciones de una persona que "se cree totalmente impune, pero es normal, porque ha visto como su marido consolida la impunidad en España".

Además, considera "francamente grave" que ayer la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, desde la sala de prensa del Palacio La Moncloa, "se permitió criticar la actuación de un juez". "Hizo de portavoz, pero no del Gobierno, sino de Begoña Gómez", ha censurado.

Tellado ha criticado además "la entrega total de Sánchez al discurso populista". "¿En qué país del mundo, ante una investigación judicial en su propia casa, un presidente del Gobierno le escribe una carta a la ciudadanía pidiendo a la población que responda a la justicia con sus votos?", ha preguntado.

"Si todo es un gran bulo o un zafio montaje, no debería tener miedo a explicarlo", ha añadido el popular, acusando al presidente del Gobierno de querer "ciudadanos que no le pidan explicaciones, sino que le rindan pleitesía de forma acrítica e incuestionable"; medios de comunicación que no "le hagan preguntas y no publiquen información comprometida", y jueces que "no se atrevan a abrir causas ni a investigar nada de lo que haga su Gobierno o su entorno".

"El 'puto amo' quiere un país de siervos", ha exclamado Tellado, quien pide a los españoles demostrarle el 9J a Europa que "no ven normal ni aceptan que un Gobierno se comporte así".

"Nos jugamos que haya quien entienda el resultado como un aval a su impunidad o como un castigo a su prepotencia", ha insistido Tellado, que ha estado acompañado por la candidata cántabra del partido a las elecciones europeas, María Luisa Peón, y la secretaria autonómica del PP de Cantabria, María José González Revuelta. EFE

