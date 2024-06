Riba (ERC) pide a Sánchez luchar contra el 'lawfare': "El PSOE no es lo que dice, es lo que vota"

La candidata de ERC a las elecciones europeas, Diana Riba, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que luche contra el 'lawfare' en vez de publicar cartas y, textualmente, montar espectáculos: "El PSOE no es lo que dice, es lo que vota". Lo ha dicho en una carta publicada en 'X' y recogida por Europa Press, escrita en castellano y dirigida a la ciudadanía y a Sánchez, en la que afirma que se suma a la "pasión epistolar que ha eclosionado las últimas semanas en la Moncloa", en referencia a las cartas publicadas por el líder del Ejecutivo. En concreto, Riba ha respondido a la nueva misiva de Sánchez publicada este martes en la cual el mandatario socialista tacha de "zafio montaje" las acusaciones contra su esposa formuladas por asociaciones ultraderechistas, en sus palabras, y donde reitera su decisión de continuar al frente del Gobierno. En este sentido, la eurodiputada republicana afirma que tanto ella como otros muchos catalanes entienden lo que es "pasar por el rodillo de una justicia que, a todas luces, se quedó en la era predemocrática", y se ha referido a cuando su pareja, el exconseller Raül Romeva, estuvo en prisión 33 días bajo el Gobierno del PP y 1.118 bajo uno del PSOE, textualmente. De este modo, ha deseado a Sánchez que no sufra nada de lo que ha pasado en su familia y le ha instado a "superar el debate sobre la persecución y empezar a luchar contra los perseguidores", donde ha hecho referencia a la proposición no de ley (PNL) presentada por ERC par reconocer el 'lawfare', que fue rechazada por el PSOE, PP y Vox en el Congreso la semana pasada. En este sentido, ha dudado de si las cartas de Sánchez, sus días de reflexión y "sus frases rimbombantes contra la extrema derecha no eran más que un simple y mero espectáculo", y ha instado a la ciudadanía a apoyar a Ahora Repúblicas en los comicios de este domingo ya que, a su juicio, son los únicos que no solo escriben cartas y hacen discursos, sino que también votan y actúan en consecuencia.

Compartir nota: Guardar Nuevo