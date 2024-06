Riba (ERC) llama a "buscar fórmulas" para asegurar el voto telemático de Puig, Puigdemont y Wagensberg

La candidata de ERC a las elecciones europeas, Diana Riba, ha instado este miércoles a "buscar fórmulas" para garantizar que los diputados electos de Junts+ Carles Puigdemont y Lluís Puig y de ERC Ruben Wagensberg pueden ejercer su voto de forma telemática en el Parlament. Lo ha dicho en una entrevista de Europa Press después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya acordado anular el voto telemático de Puig al estimar un recurso de amparo que presentó el PSC-Units en la anterior legislatura contra los acuerdos de la mesa de la Cámara que lo permitieron. "Se tendrán que buscar fórmulas, porque es imprescindible que esta Mesa del Parlament garantice que los 3 votos de los diputados escogidos democráticamente puedan representarse a si mismos con su voto" en la Cámara, ha expresado la candidata republicana. "MOMENTO REPRESIVO" Para Riba, el fallo del TC demuestra que la justicia "interfiere en la normalidad democrática" de las elecciones y en los derechos políticos de los diputados electos. "Estamos en un momento represivo, no se ha terminado. Vemos cómo nuestros derechos políticos no están garantizados en el Estado español y, concretamente, muy vulnerados en Catalunya", ha añadido. ESPACIO DE DERECHOS Y LIBERTADES Preguntada por la propuesta de 'Ara Repúbliques' de proponer una normativa europea que regule el derecho de autodeterminación en la Unión Europea, ha dicho que el objetivo de presentarla en el Parlamento Europeo y en la Comisión en la próxima legislatura. Riba es consciente de que se tratará de un proceso "largo", aunque cree que la propuesta, que se ha trabajado en los últimos años con eurodiputados de España, Lituania y de Córcega, tiene textualmente toda la lógica si se quiere avanzar hacia una Europa de derechos y libertades. MOMENTO DE "GRANDES ALIANZAS" Ha sostenido que ya la tienen redactada, y que el objetivo último es tener una ley común por el derecho al referéndum de autodeterminación en toda Europa: "Dejaríamos de estar sujetos a los estados", ha apuntado. En relación a la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera en las instituciones europeas, Riba cree que la nueva legislatura será un momento clave para tejer "grandes alianzas" y ha dicho que PSOE y Sumar también tendrán la oportunidad de usar toda su diplomacia en las mesas de negociación. PRESIONAR A ISRAEL Al preguntársele por la ofensiva de Israel contra Gaza, Riba se ha mostrado partidaria de que la diplomacia europea ayude a encontrar una solución final al conflicto que, según ella, pasaría por el "reconocimiento de los dos estados". "La UE debe ser mucho más dura con la ruptura de las relaciones con Israel delante de este genocidio y también presionar para que haya una mesa de negociación", y también ha expresado su preocupación por la deriva militarista de la política exterior europea. REVISIÓN DE ACUERDOS Sobre las reclamaciones del campo a la UE, Riba ha sostenido que la legislatura debe empezar con una revisión de urgencia de todos los acuerdos de libre comercio, poniendo cláusulas espejo e impulsado un observatorio de precios para que "cada alimento tenga un precio que no esté por debajo del precio de producción dentro del territorio europeo o en cada estado miembro. Finalmente, ha hecho hincapié en la necesidad de acabar con la confrontación entre cambio climático y la agricultura y ganadería: "Las políticas verdes no van contra el campo, como nos vende la extrema derecha y como otros que no son tanto de extrema derecha, pero que ya están comprando el relato", ha criticado.

