La JEC da la razón a Podemos e insta a RTVE a compensar a las demás candidaturas por dos entrevistas a Yolanda Díaz

La Junta Electoral Central (JEC) ha estimado parcialmente una reclamación presentada por Podemos y ha ordenado a RTVE que compense al resto de partidos con representación en el Parlamento Europeo por sendas entrevistas realizadas en TVE y RNE, respectivamente, a la vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, en las que se trataron asuntos que podrían tener "incidencia electoralista" y también de temas que excedían a su cartera de Empleo, como el reconocimiento de Palestina como Estado. Podemos se dirigió a JEC para protestar por un total de tres entrevistas realizadas a Díaz en la corporación pública los días 6, 14 y 28 de mayo. Según el partido morado, con esas entrevistas al margen del Plan de Cobertura para las elecciones europeas, RTVE habría vulnerado el principio de neutralidad informativa recogido en el artículo 66 de la Ley Electoral. En sus alegaciones, RTVE argumentó que las tres entrevistas versaron "sobre temas relacionados con su cartera ministerial y el cargo institucional" de Díaz, pero la JEC sólo acepta esa tesis para la realizada el 6 de mayo en RTVE. Por contra, según detalla en su acuerdo, recogido por Europa Press, el organismo arbitral entiende que en la entrevista de RNE el 14 de mayo y en la de TVE del día 28, Díaz trato temas que exceden de su cartera y que podían tener incidencia electoral. En concreto, en la del día 14 anunció la inclusión en las negociaciones para los Presupuestos de 2025 de medidas como un permiso por crianza de 200 euros mensuales y la ampliación del permiso de nacimiento hasta las 20 semanas y en la de 28 de mayo se refirió al reconocimiento de Estado palestino. "Es notorio que se trata de una materia ajena a las competencias de su departamento ministerial y en la que se manifiesta como líder de una formación política concurrente al proceso electoral", subraya la JEC. NO SE VULNERA EL PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD El organismo arbitral mantiene que las garantías previstas en el artículo 66 de la Ley Electoral no se refieren solo al periodo estricto de campaña -que ordinariamente se abordan en el Plan de Cobertura Informativo del medio público-, sino también al resto del periodo electoral. Por eso, aunque no ve vulneración del principio de neutralidad en la difusión de entrevistas fuera de ese plan, remarca que hay compensar al resto de candidaturas. Así, la JEC estima parcialmente el recurso de Podemos y requiere a RTVE que compense al resto de formaciones políticas que alcanzaron representación en las últimas elecciones europeas, siempre que no se les haya dado durante el periodo electoral espacios análogos a las entrevistas realizadas a Díaz denunciadas por la formación que lidera Ione Belarra. Esa compensación debe hacerse "mediante entrevistas en análogo formato y horario y con una duración proporcional a la representación obtenida".

