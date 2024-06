Bolaños señala que "mientras el PP vive del fango", el Gobierno de Sánchez logra "21,3 millones de cotizantantes"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha puesto este martes como aval la gestión del Gobierno de España para pedir el 9J el voto para el PSOE, y ha afirmado que “mientras el PP vive del fango, el Gobierno de Pedro Sánchez bate récords con 21,3 millones de cotizantes”, lo que prueba el crecimiento de la economía española en los últimos años. En este sentido y durante su intervención en un acto de su partido en Villafranca de Córdoba, el también secretario de Justicia, Reforma Constitucional y Nuevos Derechos de Ejecutiva Federal del PSOE, ha dicho de los populares que “ellos siguen ahí entretenidos en el barro, mientras nosotros desarrollamos políticas útiles con resultados que mejoran la vida de las personas”. Es más, según ha argumentado Bolaños, “mientras el PP se va a Europa a criticar, nosotros traemos fondos europeos que han servido para que hoy nuestra economía crezca cinco veces más que la media de la Unión Europea (UE)”. Para Bolaños, es importante la movilización ciudadana en las urnas en la cita del próximo domingo 9 de junio, porque “nosotros tenemos claro qué Europa queremos, mientras que el PP lo que propone es pactar con la ultraderecha”. Frente a ello, Bolaños se ha compremetido a "seguir construyendo una Europa con corazón socialdemócrata", en la que "los socialistas desarrollaremos políticas claras y firmes para defender el Estado del Bienestar”, lo que contrasta con el PP, al que, según ha asegurado, "se le ha caído la campaña electoral y ahora bracean desesperados”. BASE LOGÍSTICA En clave cordobesa, Bolaños ha puesto en valor la inversión y el crecimiento económico y de empleo que significarán la instalación de la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba ,y ha defendido que se trata de un “proyecto tractor” que “tiene sello y ADN socialista”, porque “fue una apuesta personal del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para la provincia de Córdoba”, y que ha expuesto como aval de la gestión socialista, “que ha conseguido que la economía española crezca cinco veces más que la media de la Unión Europea”. En acto denominado ‘Alcaldes y alcaldesas por las Base Logística del Ejército de Tierra”, Bolaños ha compartido atril con la secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, así como la alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, y el alcalde de Villafranca de Córdoba, Paco Palomares. En el encuentro, al que ha asistido una docena de regidores y regidoras municipales socialistas de la provincia, Crespín ha insistido en que los datos de la Base Logística abruman, “como son los 500 millones de inversión y los alrededor de 1.400 empleos aparejados a la misma”, por lo que avanzó que será la “locomotora de la economía y del empleo” en la provincia en los próximos años. Para ello, el Gobierno de España, según ha subrayado, "está sentando las bases y abonando el terreno de los trabajadores que participarán en el proyecto, bien directamente, o bien en la industria auxiliar, de modo indirecto". MÁS MEDIDAS Entre las medidas que ha adoptado el Gobierno de España que han beneficiado a Córdoba, Crespín también se ha referido al tren de proximidad del Valle del Guadalquivir, entre Palma del Río y Villa del Río, "que arrancó hace un año, cumpliendo sobradamente todas las expectativas, con casi 200.000 viajeros transportados tras el aumento hasta 38 de las frecuencias diarias y de horarios, y con paradas en seis localidades, que se ampliarán en el futuro a dos más, Almodóvar del Río y Montoro". “Fue un compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez --ha resaltado-- ante una demanda histórica que repercute en 400.000 habitantes que viven en el cinturón de la capital, y para favorecer la movilidad y el desarrollo de sus poblaciones, a la vez que se combate el despoblamiento rural, y además se ha dado un paso previo a la implantación de la Base Logística en el Polígono de la Rinconada, que será el proyecto tractor de la economía cordobesa en los próximos años”. También ha aludido Crespín a los fondos de Transición Justa, "que están llegando al territorio para cambiar a mejor la vida de quienes han optado por vivir en el ámbito rural, como sucede en el Guadiato con los más de 35 millones por el cierre de la central térmica de Puente Nuevo, o con la marcha del empleo en la provincia ante la reiterada caída de la tasa de paro, que nos devuelve a las mismas cifras de 2008, o el espectacular aumento de los contratos indefinidos desde la Reforma Laboral aprobada por el Gobierno de España, que ha multiplicado por siete este tipo de contrato con respecto al primer año de legislatura". “A nadie se le escapa --ha añadido-- que todo cuanto he relatado tiene sello socialista, el sello de un Gobierno de progreso que, por decisión de Pedro Sánchez, ubicó en nuestra provincia la Base y destinó aquí inversiones paralelas. Que nadie venga ahora a apuntarse el tanto, como siempre hace el PP, a los que de pronto se les ha olvidado los años que desde la Junta estuvieron demorando la firma del acuerdo de la base por intereses partidistas". La dirigente socialista dicho también que “necesitamos una Europa fuerte, con corazón socialdemócrata”, para continuar con el despegue económico de Córdoba, por lo que ha llamado al voto para el PSOE, “para no frenar este camino de progreso”. En este sentido, ha apelado al programa socialista que, “junto con una potente agenda económica, integra una agenda verde y ecológica, para garantizar la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático, y una agenda social, para no dejar a nadie detrás y blindar la red de los servicios públicos que nos igualan a todos ante la sanidad, la educación y la cobertura pública en caso de situaciones difíciles”.

