Comín (Junts) asegura que un Govern de Illa supondrá una "deconstrucción nacional" de Cataluña

El candidato de Junts a las elecciones europeas, Toni Comín, ha asegurado que un Govern liderado por el candidato socialista, Salvador Illa, supondrá una "deconstrucción nacional" de Cataluña y de su autogobierno. En declaraciones este lunes en Perpignan (Francia), ha acusado a Illa de hacer la campaña de las elecciones europeas en castellano, y ha asegurado que un Govern socialista no da "ninguna" garantía de la aplicación de la inmersión lingüística en Cataluña. "Veo imposible que nadie desde el independentismo se quiera corresponsabilizar de una casi segura deconstrucción nacional, porque es imposible que el señor Illa no se vea arrastrado por el resto de fuerzas unionistas del Parlament", y ha sostenido que si Illa fuese presidente es porque habría unas mayorías unionistas en el Parlament. INMERSIÓN LINGÜÍSTICA Comín ha calificado de "simbólica" la propuesta del candidato europeo de los Comuns, Jaume Asens, de votar en contra de cualquier presidente del Parlamento Europeo (PE) y de la Comisión Europea (CE) que no se posicione a favor de la oficialidad del catalán en las instituciones europeas. "Está bien de manera simbólica porque no es competencia de la Comisión", ha sostenido Comín, que ha recordado que el Consejo de la UE es quien puede decidir al respecto, aunque sí ha reconocido que el futuro presidente o presidenta de la CE se podría manifestar públicamente a favor de la oficialidad del catalán. Ha explicado que la oficialidad del catalán será una de las prioridades de Junts para el próximo mandato europeo, en el que van a "tirar de la oreja al Gobierno español, arrastrarlo hasta ganar definitivamente la batalla de la oficialidad", y ha añadido que cree que será una realidad antes de que acabe la legislatura. AUTODETERMINACIÓN El candidato de Junts ha explicado que las líneas rojas de Junts para la nueva Presidencia de la CE serán que se deje de hablar de la autodeterminación de Cataluña como un "asunto interno" de España. "La Comisión Europea debe hacer una mediación entre el Estado y Cataluña para facilitar que nosotros podamos ejercer la autodeterminación", ha reclamado Comín, que ha insistido en que la CE debe entender la autodeterminación como una reivindicación legítima. También ha criticado que la candidata del PP, Dolors Montserrat, haya utilizado la Comisión de Peticiones del PE "para sus batallas, sus obsesiones, sus tristes obsesiones anticatalanas" contra la inmersión lingüística en Cataluña.

