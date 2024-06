Alcalde La Línea (Cádiz) espera que Albares les traslade "información adicional" aunque ve "parálisis" por elecciones

El alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Franco, ha manifestado que espera que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, les traslade "información adicional" en la reunión que mantendrá este martes en Algeciras con los alcaldes del Campo de Gibraltar, aunque ve que hay "prácticamente una situación de parálisis" por las elecciones tanto europeas como del Reino Unido. "Espero que se nos traslade alguna información adicional, aunque me temo que no va a ser así", ha señalado en declaraciones a los periodistas sobre la reunión de este martes con el ministro de Asuntos Exteriores en las instalaciones de la Oficina de Coordinación de Administración del Estado en Algeciras. "Asistiremos a la reunión, no nos queda otra", ha añadido el alcalde, que se ha quejado de que "ha habido cierta falta de sensibilidad con La Línea de la Concepción", ya que "es el municipio principalmente afectado por esta cuestión y no se ha tenido en cuenta la posibilidad de celebrar la citada reunión en las instalaciones del Palacio de Congreso o en cualquier otra dependencia en nuestro municipio". Cabe recordar que este mismo lunes el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha descartado que el acuerdo que negocian la UE y Reino Unido sobre Gibraltar pueda estar cerrado antes de las elecciones británicas del próximo 4 de julio. "En cuanto que el nuevo Gobierno esté al frente del Reino Unido me reuniré con mi nuevo colega para dar el último empujón y conseguir ese acuerdo", ha dicho.

