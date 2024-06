Jordi Cañas (CS): "Con Ciudadanos, el Campo de Gibraltar será un asunto europeo"

El jefe de CS en el Parlamento Europeo y cabeza de lista de los 'naranjas' en las elecciones del 9J, Jordi Cañas, ha indicado este domingo que "con Ciudadanos, el Campo de Gibraltar será un asunto europeo", en tanto "frontera" de la UE. "Gibraltar no puede ser el parásito de Algeciras mientras el crimen y la inmigración ilegal llega a España", ha denunciado Jordi Cañas, según ha informado CS en una nota de prensa en el marco de la visita que ha realizado el candidato a la zona. Ha denunciado "el gran agujero negro que es el Peñón, que drena recursos a toda la zona como un paraíso fiscal permitido de un antiguo país miembro de la UE". El eurodiputado ha lamentado que el Gobierno no tenga, ha mantenido, "un plan real para evitar que esta zona se convierta en una zona sin control del Estado", y se ha comprometido a llevar las denuncias de los habitantes del Campo de Gibraltar a Europa. "No es casual que no haya pateras en Gibraltar, la trata de seres humanos y la inmigración ilegal llega a España mientras Gibraltar actúa como punto de lavado de dinero", ha denunciado Cañas, que ha criticado que en la zona se junta la situación de "paraíso fiscal" en la frontera de Europa que significa la colonia "con un contexto de crimen organizado, narcotráfico y trata de seres humanos en el que el Gobierno no tiene recursos para garantizar la seguridad". "No es solo una frontera de España, sino una frontera europea. Europa debe intervenir", ha añadido Cañas, quien ha reclamado una estrategia conjunta de desarrollo económico y de prosperidad para la zona de La Línea y su entorno, mayor refuerzo de las unidades policiales con más efectivos y mejor material. También "reglas de enfrentamiento diferentes" para con las redes de crimen organizado que permitan ser investigados por la Audiencia Nacional "para quitar presión de los jueces que sufren las amenazas de aquellos que se han empoderado y que se creen que pueden amenazar a las Fuerzas de Seguridad poniendo en riesgo sus vidas". El eurodiputado ha finalizado insistiendo en el compromiso de CS y el Parlamento Europeo para con el Campo de Gibraltar, haciendo referencia a cuando la Eurocámara rechazó la propuesta de la Comisión para sacar a Gibraltar de la lista de paraísos fiscales de blanqueo de dinero. "Vamos a traer la situación del Campo de Gibraltar como un asunto europeo, exigiendo inversiones públicas que atraigan empresas para poder competir con el paraíso fiscal de blanqueo de dinero y una conectividad con el Corredor mediterráneo en su paso por Algeciras. Lo que pasa no pasa en Andalucía, pasa en Europa. Y CS hace de los problemas locales, problemas europeos", ha concluido.

