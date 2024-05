Maíllo defiende que la tauromaquia ha dejado de ser una "industria popular" y Sumar aplica su programa frente a ella

El candidato a liderar Izquierda Unida (IU) y próximo coordinador federal tras la Asamblea que la organización celebra este fin de semana, Antonio Maíllo, ha defendido este jueves que la tauromaquia fue una industria "muy popular en los años 20 y 30 del pasado siglo, pero en modo alguno lo es ahora". Asimismo, ha sostenido que los ministros de Sumar en el Gobierno de España están aplicando frente a ella lo recogido en su programa electoral. Así se ha pronunciado el también excoordinador de IU en Andalucía en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, al ser preguntado por la decisión del Ministerio de Cultura que dirige Ernest Urtasun, de Sumar, de suprimir el Premio Nacional de Tauromaquia. Antonio Maíllo ha señalado que su abuelo "era un gran taurino" y "currista", pero él no va a los toros, y "no es un secreto que las nuevas generaciones de andaluces y españoles están muy desafectados con una industria que en su momento fue muy popular, en los años 20 y 30 del pasado siglo, pero que de modo alguno lo es ahora". En esa línea, el próximo coordinador federal de IU ha considerado que la tauromaquia es "una actividad profundamente elitista" que está "muy alejada de lo que son las tendencias sociales respecto al animalismo y al cuidado del respeto animal", y "quien lo oculte es que no está en la realidad", ha apostillado. De esta manera, a la pregunta de qué le parece la postura que dos ministros de Sumar como el citado Ernest Urtasun y el titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, han adoptado con respecto a la tauromaquia, Maíllo ha opinado que su posicionamiento al respecto "estaba dentro del programa electoral" de dicha coalición, y "por tanto no tengo nada que decir al respecto", ha zanjado. IZQUIERDA ANDALUZA Por otro lado, y en clave de política andaluza, Antonio Maíllo ha valorado el trabajo que está desarrollando "en los últimos tiempos" el grupo parlamentario Por Andalucía, que integra a Podemos, IU y Más País Andalucía, entre otras formaciones de izquierda, que ha querido "felicitar" por estar "muy cohesionado". Así, Maíllo ha señalado que "era necesario que hicieran" ese trabajo desde el grupo de Por Andalucía para "abrir el debate sobre todo lo que nos preocupa tanto" en esta comunidad autónoma gobernada por el PP-A con mayoría absoluta, y en concreto ha citado cuestiones como "el desmantelamiento de la sanidad pública" o "el ataque a la educación pública" con el fomento de "conciertos con centros privados y aumentando la ratio de alumnos" por clase. De este modo, Maíllo ha valorado que "Por Andalucía está donde tiene que estar, trabajando en eso", con IU en su seno y desarrollando "un trabajo de cohesión bastante importante", y ha agregado que por su parte pretende que en el ámbito de la izquierda "nos dediquemos a lo que nos tenemos que dedicar, que es a luchar por mejorar la vida de la gente a la que representamos, y que ya está suficientemente estresada como para que la estresemos con nuestras batallitas". Finalmente, a la pregunta de si va a tratar de "acercar" a Adelante Andalucía --formación actualmente liderada por José Ignacio García y Teresa Rodríguez como portavoces, y que fue la marca con la que el propio Maíllo concurrió a las elecciones autonómicas andaluzas de diciembre de 2018-- al grupo de izquierda andaluza de Por Andalucía, el representante de IU ha respondido que "eso lo tendrán que decidir ellos", en alusión a los representantes de Adelante, que por lo que está "viendo en los medios" de comunicación, "están desarrollando su trabajo de manera autónoma y sin pretensión" de incorporarse al espacio de Por Andalucía. Así, Maíllo ha agregado que "para que haya una unión de partes tienen que quererlo las partes, y desde luego por nosotros no quedaría esfuerzo por hacerlo, pero, por lo que se ve en la hoja de ruta" de Adelante, "no se incluye esa apuesta estratégica", ha finalizado señalando el representante de IU.