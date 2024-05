AMP2- Exteriores deniega escala a un buque con armas para Israel y no dará autorización a ningún barco en esta situación

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha denegado la autorización para que un buque que transportaba armamento con destino a Israel pueda hacer escala y no permitirá que otras embarcaciones en estas mismas circunstancias puedan recalar en puertos españoles. Así lo han trasladado fuentes diplomáticas consultadas por Europa Press al hilo de la polémica suscitada por la escala en el puerto de Cartagena del carguero 'Borkum' después de que una ONG denunciara que transportaba una carga de armamento con destino final a Israel. El Ministerio de Transportes ya ha informado de que el buque se dirige a República Checa. Las fuentes han señalado que el departamento que dirige José Manuel Albares, encargado de dar las autorizaciones, "denegará autorización de tránsito para realizar escala en territorio español a cualquier buque con cargamento de armas con destino a Israel". Es más, han añadido las fuentes, "ya hay un caso que ha sido denegado". Según ha desvelado el ministro de Transportes, Óscar Puente, en un mensaje en X, antiguo Twitter, el buque afectado por la decisión es el 'Marianne Danica' y "llegaba el 21 de este mes" a Cartagena. De acuerdo con las web especializadas en navegación, se trata de un buque de bandera danesa que partió del puerto de Madrás, en India, el pasado 8 de abril. Su última posición conocida es en aguas situadas frente a Mauritania. Desde Bruselas, Albares ha informado de que es la primera vez que se deniega un permiso "porque es la primera vez que detectamos un barco que lleva un cargamento de armas a Israel y que quiere hacer escala en un puerto español". ORIENTE MEDIO NO NECESITA MÁS ARMAS El ministro ha enmarcado la decisión en la política del Gobierno de "no conceder nuevas licencias de exportación de material bélico que vaya con destino a Israel". "Esta decisión es coherente y va en la misma línea. Oriente Medio, en estos momentos, lo último que necesita es más armas. Lo que necesita es paz", ha reivindicado. "No vamos a participar en absoluto en mantener y fomentar esa guerra", ha recalcado Albares, incidiendo en que lo que necesita la región es "paz definitiva". "Por eso también vamos a reconocer al Estado palestino. Por eso solicitamos el alto el fuego permanente, la liberación incondicional de los rehenes y la entrada de ayuda humanitaria sin obstáculos", ha remachado. En virtud de la orden de 2014 por la que se regula el procedimiento integrado de escala de buques en los puertos de interés general, corresponde al Ministerio de Asuntos Exteriores conceder dicha autorización. En el caso del 'Bokrum', Exteriores había dado su visto bueno a su escala en el puerto de Cartagena, tal y como consta en el documento que compartió en X el ministro Puente. En dicha autorización queda expuesto que el barco partió de India y tiene como destino final República Checa y también que transporta 24 contenedores de cargadores para armas con carga explosiva y ocho contenedores de cartuchos de TNT.