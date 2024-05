'Génova' cree que Sánchez puede sacrificar a Illa y dice que los votos del PP servirán para acabar con el 'procés'

El portavoz del PP, Borja Sémper, considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puede sacrificar al candidato socialista, Salvador Illa, y hacer presidente a Carles Puigdemont para seguir en el Palacio de la Moncloa. Dicho esto, ha recalcado que los votos del PP servirán para "poner punto y final" al 'procés'. En una rueda de prensa tras el comité de dirección del PP, en el que Alberto Núñez Feijóo ha sido recibido con aplauso por los resultados en Cataluña, Sémper ha indicado que su partido "no se fía un pelo" de Sánchez y no ha descartado que pueda hacer presidente al expresidente de la Generalitat y candidato de Junts. Al ser preguntado expresamente si el PP podría dar sus votos a Illa para que no dependa de los independentistas, Sémper ha respondido: "¿Por qué no? ¿Hay algún español hoy en disposición de jugarse su patrimonio afirmando que el señor Sánchez no va a sacrificar al señor Illa?". DICE QUE SÁNCHEZ HA CONCEDIDO A PUIGDEMONT LO QUE LE HA PEDIDO Es más, ha destacado que con Pedro Sánchez y Carles Puigdemont en la ecuación "cualquier cosa puede pasar". "Todo lo que Puigdemont le ha pedido siempre a Pedro Sánchez, se lo ha concedido, porque en esta ocasión iba a ser diferente. Yo creo que las dudas son más que razonables conociendo los antecedentes del señor Sánchez", ha resaltado. A renglón seguido, Sémper ha subrayado que los votos a su partido servirán para "poner punto final al procés" y construir una alternativa "estable, seria y moderada para toda España". "Que nadie espere que el PP avale pactos con independentistas ni con los que destruyeron la convivencia y los derechos y libertades de todos los catalanes", ha apostillado, remitiéndose a las declaraciones de su candidato y presidente del PPC en Cataluña, Alejandro Fernández. SÁNCHEZ HA "EXPULSADO" DEL PSC EL VOTO DE CENTRO Sémper ha sacado pecho de los resultados cosechados por el PPC, más de 232.000 votos que en 2021 y un salto de 3 a 15 escaños en el Parlamento catalán. Según ha dicho, han cumplido "con holgura todos los objetivos marcados". "Hemos dado un paso de gigante para que se dé el cambio político que España necesita", ha proclamado, para añadir que el PP está preparado para asumir las riendas del país cuando toque y salir de "este hoyo" al que, a su juicio, les ha llevado Pedro Sánchez. Además, el portavoz del PP ha destacado que su partido ha crecido por el centro, con votantes moderados y reformistas que demandan un cambio de rumbo en Cataluña y en toda España, mientras que Sánchez "ha expulsado del PSOE ese voto del centro". "Sánchez solo crece en Cataluña a costa de fagocitar a los partidos de izquierda y a los partidos independentistas. Por lo tanto, hoy lunes el señor Sánchez tiene los mismos problemas que tenía la semana pasada. La estabilidad política en Cataluña es incierta y no va a ir a mejor", ha avisado. Además, Sémper ha destacado que en la comunidad "más condescendiente" con la amnistía, los partidos que la apoyan han perdido seis escaños y las formaciones que están en contra han conseguido subir otros seis. "Las urnas asocian al PSC con ERC desde hace tres años y no premian la amnistía", ha agregado. LE VA A "COSTAR" A SÁNCHEZ ENCONTRAR EN ERC ALGUIEN "TAN DÓCIL" Después de que el hasta ahora presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, haya anunciado que no será diputado y que abandona la primera línea de la política, Sémper le ha trasladado sus "mejores deseos" ante "la nueva etapa personal que emprenda". "Nuestros mejores deseos personales, por supuesto a cualquiera que abandone la política", ha abundado, para añadir que Aragonés ha tomado una decisión "legítima", "autónoma" y por la que no cabe "más que respeto". Eso sí, Sémper ha señalado que a Pedro Sánchez le va a costar encontrar a "alguien tan políticamente dócil al frente de ERC". "Y veremos esto también qué impacto tiene en sus relaciones en el Congreso de los Diputados o en la propia Generalitat", ha manifestado, para añadir que esta cuestión a quien tiene que "preocupar" es al jefe del Ejecutivo, no al PP. LAS EUROPEAS, EL SIGUIENTE HITO Tras recalcar que en los dos años de Feijóo al frente del partido, el PP ha ganado las elecciones generales y las municipales, gobierna en 14 comunidades, y tiene mayoría absoluta en el Senado y la FEMP, Sémper ha destacado que las elecciones europeas del próximo 9 de junio son el "siguiente hito". Ante esa cita con las urnas, Sémper ha recalcado que su partido es "alternativa indiscutible" del constitucionalismo en toda España y en Europa y afrontan esos comicios con un Partido Popular "más fuerte que nunca". "Son extraordinariamente importantes porque por primera vez todos los españoles podrán acudir a las urnas desde la investidura de Pedro Sánchez y por primera vez vamos a tener la oportunidad de impugnar una política basada en mentiras continuas, en supuestas prácticas corruptas, en inestabilidad y en colonización y deterioro institucional de nuestro país y por lo tanto de sus instituciones", ha aseverado. Al ser preguntado si el PP apelará a los electores de Vox, que tiene tres eurodiputados en Bruselas, Sémper ha asegurado que "la posibilidad de victoria electoral descansa en todos aquellos españoles hartos" y "cansados de esta mala política", de la "polarización" y "de la división entre españoles". "Y esto habrá votantes que lo refrendarán, que en el pasado hayan votado a Vox, que en el pasado hayan votado al Partido Socialista o que en el pasado hayan votado a Ciudadanos. Y esto es a lo que aspiramos. Y es nuestra única obsesión y preocupación, que los españoles que quieren un cambio de política en España confíen en el PP", ha finalizado.