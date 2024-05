Garriga (Vox) pide el voto para que Cataluña "vuelva a ser motor" de España

El candidato de Vox a las elecciones catalanas, Ignacio Garriga, ha pedido el voto para que Cataluña "vuelva a ser motor de una gran nación como es España". Lo ha dicho en un acto junto al presidente del partido, Santiago Abascal, y el número 1 por Tarragona, Sergio Macián, en Reus (Tarragona), donde el partido tiene dos concejales. Garriga ha dicho que Vox defenderá una Cataluña libre, próspera, con barrios seguros y "libre de ese infierno fiscal" impulsado por los independentistas y el socialismo. "Fruto de sus políticas, nos han arrebatado la libertad, nos la han arrebatado en los colegios, nos la han arrebatado en la administración, nos la han arrebatado en todos los ámbitos y a todos los niveles", ha añadido. Según el candidato, tanto el PSC como los partidos independentistas "han promovido un proyecto de odio y de división" y ha dicho que la demarcación de Tarragona es decisiva para que Vox consiga un escaño más. "ISLAMIZACIÓN" Macián ha defendido que Vox es el único partido que pone el foco en los problemas reales de los catalanes, que son "la inseguridad y la preocupante islamización" que a su juicio sufren ciudades como Reus. "No queremos guetos islámicos en los que no se respete nuestra identidad española, catalana y cristiana. No queremos guetos islámicos en los que las mujeres tengan que ir con velo por la calle o no puedan entrar en los bares", ha dicho.