Rueda acusa al PSOE de promover un "blanqueamiento" de los independentistas en Galicia y Catalunya

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha acusado al PSOE de promover el "blanqueamiento" de los independentistas en Galicia y Catalunya, y de intentar cambiar las reglas del juego constitucional por cálculos electorales, en sus palabras. En este sentido, ha criticado que desde el Gobierno utilice "de forma torticera" el debate sobre modelo constitucional que, según ha dicho, tiene todavía mucho recorrido y ha rechazado cambiar el modelo de Estado. Lo ha dicho en una conferencia en el Círculo Ecuestre, donde ha mantenido una conversación con el abogado y miembro de la junta de gobierno de la entidad, Tirso Gracia, en presencia de empresarios y dirigentes del PP. Ha comparado la estrategia de los socialistas en las últimas elecciones gallegas, en las que el PP revalidó la mayoría absoluta, con la situación en Catalunya: "El PSOE decidió trabajar con el único y exclusivo objetivo de que el PP no gobernara, trabajó para un partido independentista, el BNG, con el que tuvo un descarado proceso de blanqueamiento, algo que aquí conocen". "LA IDENTIDAD NO ES UN PROBLEMA" Ha asegurado que, en Galicia, la identidad no es un problema y ha resumido el sentimiento de los gallegos: "Si se les pregunta ¿gallego o español? primero dirán 'por qué tengo que elegir', después 'depende y luego las dos cosas a la vez y ya está resuelto el problema identitario. Y ahora a trabajar". Asegura que tener dos lenguas "siempre es una suerte, nunca no puede ser un problema o motivo de enfrentamiento" y quien ve un problema es "por un interés que no corresponde con la mayoría. "TRABAJO CONSTANTE" Respecto a los resultados del PP en su comunidad en las elecciones gallegas, ha asegurado que es fruto de un "trabajo constante" y de lograr que la gente confíe en un partido al que le piden que gestione. "Somos el partido que más se parece a Galicia", ha asegurado, tras explicar que en esta comunidad no hay extremos, en referencia a la mínima presencia de Vox y la ausencia de Sumar Podemos en el Parlamento autonómica. "Nos hemos tomado muy en serio la gestión, con muy poca ideología, hay que escuchar, no demonizar a los empresarios", ha dicho Rueda. En este sentido, ha afeado a Sumar y Podemos por "poner a parir a Inditex, ese es el nivel de la izquierda que corre por ahí". 12M Respecto a las elecciones catalanas del 12M, ha dicho que "el PP tiene muchísimas posibilidades de crecer en, la percepción de fortaleza que tiene la gente en Galicia es a lo que yo aspiro a que ocurra en Catalunya, porque los resultados anteriores fueron francamente malos, se cometieron errores que se pueden mejorar". Ha insistido en que "todo es posible, la gente vota con mucha inteligencia, parece muy difícil, pero dicho en perspectiva y viendo lo que pasó en Andalucía, es posible".