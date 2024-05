Albiach apela a los indecisos de izquierdas a votar a Comuns: "Votar a Illa es arriesgarse"

La candidata de los Comuns a presidir la Generalitat, Jéssica Albiach, ha apelado a los indecisos de izquierdas a votar a los Comuns el domingo, y ha avisado de que votar al candidato del PSC, Salvador Illa, "es arriesgarse", ya que ha asegurado que no ha cerrado la puerta a pactar con Junts. Así se ha pronunciado este miércoles en un acto electoral en Mollet del Vallès (Barcelona) junto con el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy; la portavoz de los Comuns en el Congreso, Aina Vidal, y los candidatos 5 y 11 por Barcelona, David Cid y Jordi Manils. La candidata ha avisado de que votar al PSC "puede acabar con la coalición del asfalto", en referencia a un posible acuerdo con Junts, y ha defendido que los Comuns son garantía de que se pararán macroproyectos como el Hard Rock, la B-40 y la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat. Albiach ha asegurado que hay 800.000 indecisos en Catalunya, según sus datos, y ha añadido que les entiende porque "hay candidatos que no están aclarando para qué servirán sus votos, con quién pactarán". VOTAR CON TRANQUILIDAD "Quiero enviar un mensaje a la gente que tiene dudas: si queréis ir a votar con tranquilidad, votar a los Comuns es una opción segura", ha subrayado Albiach, que ha insistido en que quiere formar un Govern progresista que haga políticas de izquierdas. La candidata ha sostenido que ningún candidato transformará Catalunya si gobierna en solitario, y ha acusado a Illa de no querer regular los alquileres y al presidente de la Generalitat y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonès, de no parar proyectos como el Hard Rock y la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat. Albiach ha criticado que los republicanos no han sido capaces de "poner límites a Illa", y ha añadido que lo único por lo que será recordado el Govern será por la ruptura entre ERC y Junts.