Puigdemont llama al voto joven y asegura que preparará Cataluña para el futuro

El candidato de Junts+ a las elecciones catalanas, Carles Puigdemont, ha llamado este domingo al voto joven para evitar que se pierda la "cadena" de progreso generacional, que ve amenazada, y ha asegurado que preparará Cataluña para el futuro. En un acto con unos 50 jóvenes de la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) en Argelès-sur-mer (Francia), ha dicho que ve en riesgo que los jóvenes tengan un proyecto de vida "en libertad y con seguridad, igualdad y justicia". Ha alertado de que se puede perder la Cataluña de las oportunidades que construyeron la generación de sus padres y los padres de sus padres, y ha lamentado que muchos jóvenes con estudios superiores se vayan en busca de mejores salarios y reconocimiento. "NOS HEMOS PARTIDO LA CARA" "Cuando defendimos el 1-O, algunos teníais 13 ó 14 años. No lo hicimos por nosotros, lo hicimos por vosotros. Porque intuimos que el relevo generacional estaba en riesgo", ha sostenido. Ante la cantera de Junts, Puigdemont ha pedido textualmente a los jóvenes levantarse del sofá para ir a votar el 12 de mayo a pesar de las incomodidades y las dudas: "Nos hemos partido la cara por defender la Cataluña del mañana en la que yo ya no viviré". LAS PRÓXIMAS GENERACIONES También ha pedido a los jóvenes no fiarse de las "soluciones fáciles" que se explican en un minuto y medio en X y en Tik Tok, y ha asegurado que Junts son los de las soluciones complejas. Ha asegurado que su intención es "levantar la Cataluña de presente" que textualmente dice que se puede quedar entre las manos, por lo que ha prometido que será un presidente que tomará decisiones sin miedo a la estética ni al qué dirán. MIRADA LARGA DE FUTURO Ha dicho que la mayoría de sus adversarios políticos solo hablan de propuestas a corto plazo, pero que él sí tiene "una mirada larga de futuro" porque piensa en las próximas generaciones. Cree que es el momento de "ser valientes y tomar decisiones que puedan ser incómodas e impopulares" y que incluso no tengan beneficio electoral, pero que augura que en un futuro se respetarán y se agradecerán. RECUPERAR LA AUTOESTIMA Ha criticado que el candidato del PSC, Salvador Illa, quiera presidir la Generalitat cuando no muestra "el mínimo respeto por la identidad" catalana. "¿Creéis que alguien que menosprecia ostensiblemente la identidad de la gente de Lleida o del Baix Llobregat puede garantizar un futuro?", ha preguntado, después de que el socialista se haya referido a estos territorios en castellano, llamándoles Lérida y Bajo Llobregat. Ha pedido dejar de ir por Cataluña "con la cabeza agachada" por hablar catalán, por reivindicar el déficit fiscal y por reclamar la independencia, y ha instado a recuperar la autoestima y el orgullo.