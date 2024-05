Fernández (PP) llama a acabar con "la cultura del no a todo" que "paraliza" Cataluña

Salou (Tarragona), 5 may (EFE).- El candidato del PP a la presidencia de la Generalitat, Alejandro Fernández, ha cargado este domingo contra la "cultura del no a todo" que "paraliza" Cataluña desde hace una década, tras denunciar que "la agenda de la extrema izquierda" se ha convertido en la "ideología dominante".

En un acto este domingo en Salou (Tarragona), acompañado del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y del cabeza de lista provincial, Pere Lluís Huguet, ha manifestado que si hace 30 años "hubieran gobernado estos irresponsables Port Aventura no existiría, no tendríamos carreteras ni autopistas".

"Eso sí, iríamos en carro, taparrabos, todo muy ecológico, pero en la más absoluta miseria", ha añadido Fernández, que también ha denunciado "las mentiras" de que "el turismo no es sostenible ecológicamente" y de la "supuesta precariedad laboral" que vive el sector de la hostelería.

Sobre la primera afirmación, ha indicado que, "frente a semejante chorrada", son los propios hosteleros los primeros interesaros en mantener su entorno, mientras que, en lo relativo a la supuesta precariedad laboral "casi rayana en la esclavitud", ha asegurado que "hay de todo como en todas partes".

"¡Como se nota que estos pijos nunca han tenido que buscarse la vida en un primer puesto de trabajo de camarero", ha indicado Fernández, que ha también ha revelado que fue "peón de obra cuatro años en la autovía del Baix Llobregat (Barcelona)" mientras era estudiante.

Además, el candidato ha criticado que "la ideología dominante" de "extrema izquierda" que impulsa el "no a todo" e impuesta por la CUP y los Comunes, que ha llegado a impregnar hasta a JxCat, solo ha encontrado "el rechazo del PP" durante la última década.

"Turismo no, pero industria tampoco que contamina, nucleares no pero renovables tampoco que producen contaminación paisajística (...) No a los juegos de invierno, no al cuarto cinturón, no al aeropuerto, no al Hard Rock: ¿Pero de qué demonios quieren estos 'ecopijos' que se gane la vida la gente?", ha resaltado.

Fernández ha indicado que defenderán el turismo, que representa "el 15 % del PIB", y que van a ser los impulsar al sector industrial.

"Sí a la industria, sí al turismo y sí al progreso", ha expresado el candidato del PP, que a la vez que ha defendido "la cultura del esfuerzo frente al perroflautismo contemplativo quejica y caprichoso". EFE

