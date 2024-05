El PP valenciano exige al Gobierno que reabra la línea de ferrocarril Madrid-Cuenca-Valencia, cerrada desde 2021

El PPCV ha exigido al Gobierno central que reabra la línea de ferrocarril Madrid-Cuenca-Valencia "cerrada desde el mes de enero de 2021 cuando argumentaron que sería un cierre temporal por motivos técnicos tras la tormenta 'Filomena'". En este sentido, los diputados del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados han presentado una Proposición no de Ley (PNL) que será debatida en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible para reivindicar la apertura de la línea y la puesta en marcha de las inversiones necesarias, ha indicado la formación en un comunicado. Así, los diputados del GPP han afirmado que "inicialmente el Gobierno indicó que se trataba de una avería y que el cierre sería temporal para solucionar problemas técnicos y de circulación". "Sin embargo, tres años después, no se ha restablecido el servicio ferroviario y la circulación de trenes en Camporrobles, en la Comarca de Requena-Utiel", han apostillado. Esta línea ferroviaria garantiza "fijar la población" en una zona en riesgo de despoblación, por lo que "la supresión de este servicio tiene graves consecuencias sobre la zona y si no se actúa generará mayor empobrecimiento y envejecimiento demográfico", han sostenido. La iniciativa legislativa presentada por los 'populares' pide, además de la mejora de la línea ahora cerrada, la ampliación de las Cercanías C-3 hasta Camporrobles, puesto que actualmente "quedan fuera del servicio de Cercanías". El PPCV ha instado al Ejecutivo a poner en marcha las inversiones previstas en el Plan de Cercanías de la Comunitat Valenciana de diciembre de 2017 en la línea C-3 que, con 320.680.000 euros para duplicación, renovación y electrificación de vía, preveía aumentar frecuencias y reducir en 35 minutos los tiempos de viaje. Además, con esta PNL se pretende recuperar el centenar de frecuencias suprimidas en la Comunitat Valenciana, tanto en Cercanías, como en media distancia --especialmente Villena y Vinaròs-- y larga distancia, respecto a las existentes en 2018.