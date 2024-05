Carmen Calvo señala que la ONU "lo único que ha hecho es recordarnos" la propia Constitución española

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha afirmado este viernes que "Naciones Unidas lo único que ha hecho es recordarnos que el artículo diez de la Constitución obliga a los tratados internacionales y obliga al derecho internacional humanitario, que es lo que estamos aplicando en nuestro país" con la exhumación de los restos de represaliados por los franquistas en múltiples fosas comunes, como las que ha visitado este mismo día en el Cementerio de la Salud de Córdoba. En declaraciones a los periodistas, Calvo ha reaccionado así después de que la ONU, a través de un informe, ha instado al Gobierno de España a que "tome las medidas necesarias" para preservar la memoria histórica frente a las leyes de concordia tramitadas por PP y Vox en Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León, alegando que pueden "invisivilizar" las "graves violaciones de los Derechos Humanos" cometidas durante el "régimen dictatorial franquista". Ante esto, Calvo, que ha estado acompañada por familiares de represaliados y representantes de la Federación Andaluza de Memoria Democrática y del colectivo memorialista cordobés 'Dejadnos Llorar', de la y subdelegada del Gobierno central en Córdoba, Ana López Losilla, y del edil de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ruiz Madruga, entre otras autoridades, ha señalado que "lo más importante es la justicia y poner en el centro de todo lo que hagamos en nuestro país, como Estado de Derecho, a las víctimas" y a sus familiares. De hecho, Carmen Calvo, que también ha estado acompañado por diversos cargos públicos y orgánicos del PSOE, ha lamentado que son "muchas las personas que se han ido de esta vida sin poder ver recuperados los restos de sus familiares y nuestro país, como Estado de Derecho, tiene grandes obligaciones, vía artículo 10 de la Constitución, con los tratados internacionales y con el Derecho Humanitario Internacional, que es el que reconoce la Ley del año 22 para hacer este trabajo que estamos haciendo en muchos lugares de España". Por eso, según ha argumentado, "nuestro país tiene que hacer lo que tiene que hacer como Estado constitucional: seguir avanzando en el cumplimiento de la Ley" y, "en ese sentido, Naciones Unidas nos acaba de indicar que no queda otro camino que éste que estamos hoy aquí observando en Córdoba, que es exhumar, recuperar, reparar a estas víctimas dándoles la sepultura digna que se merecen, en el respeto también a sus familiares". "Estamos hablando de miles y miles de compatriotas españoles que están esperando recuperar a sus familiares, y de miles de compatriotas que están sin identificar en estas condiciones. Así que se trata de democracia, de Estado de Derecho y de cumplimiento estricto de nuestras obligaciones constitucionales, y en esto yo creo que todos pensamos que deberíamos de ir absolutamente todos en la misma dirección", en cuanto a "acompañar a las familias y recuperar la dignidad de quienes fueron represaliados". MEMORIA O CONCORDIA A este respecto y al ser preguntada por la diferencia entre memoria histórica y concordia, Carmen Calvo ha explicado que "la memoria te obliga a la investigación de la verdad", teniendo en cuenta que "no hay justicia sin verdad, que eso es imposible bajo ningún punto de vista", mientras que "la concordia es un sentimiento que puede acompañarnos, la solidaridad también, pero la verdad es lo que jurídicamente nos pone delante de los hechos". En ese sentido, ha subrayado que "la normativa internacional habla continuamente de verdad, reparación y justicia", porque "sin verdad no hay justicia, antes y ahora, y en cualquier procedimiento" por parte de "cualquier ciudadano", ya sea en "los tribunales de nuestro país u en otro", porque "lo primero que se averigua es la verdad de lo que ha ocurrido", lo cual es clave "para hacer justicia, y por lo demás yo creo que todo el mundo tiene derecho a poner en lo alto los sentimientos que considere oportunos, evidentemente".