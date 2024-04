Sémper opina que no hay un golpe de Estado mediático y judicial "aunque lo diga Sánchez" y le acusa de "esparcir basura"

El vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, ha expresado que actualmente en España "no existe golpe de Estado mediático ni judicial" aunque lo diga el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha acusado de "esparcir basura" para evitar responder a preguntas sobre presunta corrupción. En una entrevista a Telecinco, recogida por Europa Press, el dirigente del PP ha considerado que pese a lo que diga el presidente "no existe un golpe de Estado mediático y judicial", sino una democracia y unos contrapoderes "actuando y funcionando", y que ello le molesta a Pedro Sánchez. Asimismo, ha determinado que la comparecencia de ayer responde a una intención de "esparcir basura" sobre medios y jueces con la que el jefe del Ejecutivo buscar no responder preguntas debido a que "se lleva muy mal con todos aquellos que le lleven la contraria". Para Sémper el presidente está siguiendo "el manual del buen populista" criticando a los tribunales "cuando no gusta la acción de los jueces" y a los periodistas "cuando resultan incómodos al poder". También ha añadido que España se encuentra ante una "teatralización continua" que pone el foco en el presidente en vez de en los españoles. "Los medios de comunicación están para controlar la acción del poder y para hacer preguntas incómodas a los poderosos" ha reivindicado Sémper, incidiendo en que hay que "garantizar su independencia" y la de los jueces para "que puedan funcionar con forma de derecho" e "iniciar o abrir procesos judiciales". Además, ha animado a Sánchez a usar las herramientas del derecho si considera que jueces o medios se han comportado de forma irregular, en vez de "esparcir basura para mancharlo todo como un propagador de bulos" y evitar así responder a las preguntas sobre "la posible corrupción de su Gobierno, partido y entorno".