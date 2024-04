Fernández (PP) acusa a Sánchez de sugerir cambios legislativos para ser "intocable"

El candidato del PP a las elecciones catalanas, Alejandro Fernández, ha acusado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de sugerir cambios legislativos para ser "intocable". "Lo que está insinuando el señor Sánchez, que quedó patente de su declaración, es que hará los cambios de legislativos porque él es sagrado y a él y a su mujer no se les puede tocar", ha dicho en un encuentro informativo organizado por 'El Periódico de Catalunya', en alusión a la comparecencia del presidente de este lunes para anunciar su continuidad al frente del Ejecutivo. Ha asegurado que la regeneración democrática de la que habla Sánchez significa impunidad para el líder del PSOE: "Él es intocable. Yo no creo que eso sea la regeneración democrática". A su juicio, estos cambios legislativos van dirigidos "exclusivamente a intentar que la prensa deje de ser prensa libre" y ha defendido que los demócratas acatan y respetan las decisiones de la justicia, les guste o no. Asimismo, ha defendido que "se puede analizar" una renovación de los mecanismos de regeneración democrática, a través más participación ciudadana, más garantías democráticas y más mecanismos de toma de decisiones. En este sentido, ha lamentado que Sánchez lleve a cabo una "cursilería que es muy clásica de los políticos demagogos", intentado manipular a la gente a través de los sentimientos, ha asegurado. "MODUS VIVENDI" DEL 'PROCÉS' Ha advertido de que el presidente de la Generalitat y candidato a la reelección, Pere Aragonès, "quiere volver al año 2011 e iniciar un proceso de referéndum", mientras que el expresidente y candidato de Junts+, Carles Puigdemont, quiere volver a la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) de 2017, según él. "Supongo que hará una un poco más larga de ocho segundos", ha ironizado el candidato de los populares, que a su vez ha considerado que la ciudadanía ya ha desconectado mentalmente de todo eso. Cree que el 'procés' se ha convertido en un "modus vivendi" para algunos políticos y cree que el apoyo explícito a la libertad de expresión en Cataluña se ha reducido muchísimo. PROPUESTAS Ha afirmado que el plan del PP para los primeros 100 días de Govern pasa por garantizar el suministro de agua para todo el mundo en Cataluña, garantizar la expulsión en 24 horas de los 'okupas' y una "reforma fiscal profunda" para suprimir el impuesto de sucesiones, el impuesto de patrimonio y el del CO2, así como la rebaja de todos los tramos del IRPF. En referencia al catalán, ha defendido "un sistema de conjunción lingüística trilingüe", donde de manera equilibrada catalán, español e inglés sean parte del sistema educativo. También ha abogado por una mejor financiación para Cataluña, pero a través de un acuerdo multilateral y del diálogo.