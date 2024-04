Feijóo reúne este martes a sus parlamentarios para remarcar que el PP estará "muy vigilante" ante los pasos de Sánchez

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reunirá este martes a sus diputados y senadores en el Congreso para dejar claro que el PP "intensificará su labor de oposición y marcaje" al Gobierno y estará "muy vigilante" ante los pasos del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, según han indicado a Europa Press fuentes del partido. En concreto, Feijóo presidirá a partir de las 12.00 horas en el Congreso de los Diputados la reunión plenaria del Grupo Popular, donde urgirá de nuevo a Pedro Sánchez a ofrecer explicaciones a los españoles ante el llamado 'caso Koldo' que afecta a su partido y las informaciones sobre su entorno familiar más cercano. En 'Génova' subrayan que se ha cumplido el "diagnóstico" que hizo Feijóo, quien ya vaticinó el mismo miércoles por la noche tras su 'carta a la ciudadanía' que Sánchez se quedaría en La Moncloa y que todo obedecía a una estrategia para "victimizarse", "polarizar aún más" la vida política y "movilizar" a los suyos ante las catalanas y europeas. De hecho, fuentes 'populares' consultadas por Europa Press consideran que todo se enmarca en una estrategia de Sánchez para "liderar lo más radical" y atraer votantes en el electorado más a la izquierda ante las dos próximas citas electorales. "Sánchez lo que ha hecho es lanzar una OPA al electorado de Podemos y Sumar", han señalado fuentes 'populares', que creen que incluso busca pescar en el granero de partidos independentistas al haberse convertido en "el portavoz del lobby del lawfare". NO CAMBIAR LAS MAYORÍAS PARA RENOVAR EL CGPJ Ante la posibilidad de que el Gobierno plantee reformas en la Justicia, como rebajar las mayorías para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Feijóo ha asegurado que no quería entrar en conjeturas" pero ha destacado que el propio Sánchez le garantizó en su último encuentro que "en ningún caso cambiaría las mayorías" que son necesarias para renovar el órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato lleva más de cinco años caducado. En la reunión que mantuvieron el 22 de diciembre de 2023 en el Congreso, Sánchez y Feijóo acordaron abrir una negociación para renovar el CGPJ con mediación de la Unión Europea. Desde entonces se han celebrado varias reuniones entre el ministro Félix Bolaños, el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, y el comisario de Justicia, Didier Reynders, que dejó su puesto hace un par de semanas para centrarse en su campaña para presidir el Consejo de Europa. En aquel encuentro, que tuvo lugar en el Congreso, Feijóo dijo ante los medios que tenía el "compromiso" de Sánchez de que no iba a "cambiar mayorías" ni "modificar el número de jueces y magistrados elegidos en el Congreso y el Senado". "Tengo ese compromiso y yo le doy valor porque creo que es una posición del Gobierno que es correcta", declaró. Este lunes, Feijóo ha acusado a Sánchez de querer "colar un cambio de régimen por detrás" e incluso "usar" al Rey en su "obra de teatro". Además le ha echado en cara que, después de esta "simulación de dimisión", "hoy no haya asumido sus responsabilidades" y se "agarre al comodín de derecha y ultraderecha" que, a su juicio, "utiliza siempre como anticipo de sus próximos desmanes". "Quien amenaza a la democracia española es quien pretende imponerle un proyecto de puro poder sin límites. ¿Para qué? Para no dar las explicaciones que la sociedad española le está exigiendo", ha manifestado Feijóo, para denunciar que el presidente del Gobierno lleve semanas sin ofrecer explicaciones del llamado 'caso Koldo' que afecta a su partido y de las informaciones que afectan a su entorno familiar.