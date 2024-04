El parlamento asturiano estudiará limitar el acceso de menores a las corridas de toros en la región

La Junta General del Principado de Asturias ha aprobado, con los votos de PSOE, IU y la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, la toma en consideración de la reforma de la ley de espectáculos públicos para limitar el acceso de los menores de edad a espectáculos taurinos. La iniciativa, presentada por IU-Convocatoria por Asturias, busca que se modifique la ley para prohibir a los menores de 18 años acceder a las plazas de toros cuando se celebren espectáculos taurinos, y conmina a instalar carteles que adviertan de que el espectáculo puede herir la sensibilidad de las personas. También se pide que no se puedan vender ni consumir bebidas alcohólicas en estos espectáculos. La reforma contempla también que se contará como infracción "muy grave" la asistencia de cada menor de edad, con una sanción individualizada. El diputado de IU-Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, ha defendido la iniciativa asegurando que no pretende "abrir un debate sobre la tauromaquia", sobretodo "en una comunidad autónoma como esta en la que, afortunadamente, nunca ha habido afición a los toros". Con esta modificación, lo que se pretende es "garantizar la seguridad y la protección a los menores en la celebración de espectáculos taurinos en Asturias". "Estamos hablando de unos espectáculos que, más allá de la opinión de cada cual sobre los mismos, poseen unas características singulares: son espectáculos sangrientos y que se basan en la violencia ejercitada", ha aseverado, destacando que la exposición a estas imágenes "puede tener consecuencias en el desarrollo educativo, cognitivo y emocional del menor". Durante las intervenciones del resto de parlamentarios, el diputado del Grupo Mixto Adrián Pumares (Foro), ha reprochado a Vegas que lo que le "molesta" no es que los menores vayan a los toros, sino que el ministro de Cultura, de Sumar, "tuvo que aplaudir y concedió la medalla de honor de las bellas artes a los empresarios taurinos de la Ganadería Miura". "Yo no voy a se cómplice de este ataque a la tauromaquia", ha asegurado, defendiendo que "sus motivaciones son bien distintas a la protección de los menores". La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé sí ha querido abrir el debate en torno a la tauromaquia y ha defendido una Asturias "libre de este tipo de espectáculos innecesarios". "La tortura de los animales en público no tiene absolutamente nada que ver con la cultura, ni con los valores que ésta conlleva. No es cultura, ni es arte, ni es deporte. Es una atrocidad", ha defendido. Por su parte, la portavoz de Vox, Carolina López, ha cuestionado que se prohíba el acceso de los menores a los espectáculos taurinos, poniendo de manifiesto que "las escuelas taurinas están llenas de niños que quieren ser toreros". "Torean becerros por toda España. Torean y luego vienen aquí y no pueden acceder a la plaza de toros", ha reprochado. Desde el PP, el diputado José Luis Costillas se ha preguntado si "esto es todo lo que creen que hay que cambiar" de la ley, asegurando que se podría "decir cosas" de los conciertos, festivales, ferias, verbenas o el circo. "Lo único que les importa son los espectáculos taurinos, como hay tantos en Asturias", ha ironizado, asegurando que "esta modificación no obedece ni a una necesidad social, ni soluciona un problema persistente, y únicamente es una cuestión cosmética e ideológica". Finalmente, el diputado del PSOE Ricardo Fernández ha señalado que, "sin anticipar nada" apoyan la toma en consideración de esta modificación, desde el punto de vista de que "empieza un trámite" que permitirá un debate posterior. "Si estamos hablando de la protección del interés del menor, creo que nos lo tenemos que tomar en serio", ha dicho.