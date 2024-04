Díaz rechaza que Sánchez se mueva por electoralismo y para arrebatar espacio a Sumar: "Si fuera así, sería grave"

La líder de Sumar y vicepresidenta segunda ha rechazado la posibilidad de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se haya movido por electoralismo o para intentar acaparar voto de su espacio político. Además, ha reivindicado que ante esta crisis la izquierda debe "estar a la altura" y fomentar reformas. "Yo ni me puedo poner en ese punto de partida porque si fuera así, sería muy grave. Por tanto, ni siquiera puedo plantear esa posición e insisto, si fuera así sería muy grave que un presidente paralice a un país por esto. Estoy segura de que no ha sido así", ha manifestado durante una entrevista con 'Radiocable', recogida por Europa Press, y cuestionada sobre si sospechaba que la reflexión de Sánchez y su decisión de continuar en su cargo pudiera implicar una 'OPA' a Sumar. Por otro lado, la ministra de Trabajo ha afirmado que el país requiere tener un debate sobre los medios de comunicación y el cumplimiento del mandato constitucional de disponer de información veraz, que se respeta por la mayoría de la prensa aunque hay medios que "de forma grosera" están "violentando este derecho". En consecuencia, y consciente de que es un área compleja dado que también hay que compaginar el derecho a esa información veraz con la libertad de expresión, Díaz ha abogado por abrir una reflexión con los profesionales del sector para explorar posibles medidas. "Tenemos claro es que hay un mandato constitucional que hoy se cumple por muchísimos profesionales, pero hay otros profesionales que no tanto. Pues tengamos con serenidad este debate que, insisto, es complejo. La libertad de expresión es un derecho fundamental y además que es clave en las democracias, pero también el derecho a una información veraz", ha ahondado Díaz para, también, añadir que la práctica de los "bulos" es una "agresión a la democracia". Preguntada sobre si la puesta en marcha de un consejo estatal de medios audiovisuales para regular esta actividad, esbozado en el programa de Sumar, sería una opción, la vicepresidenta ha respondido que este punto no está en el acuerdo de gobierno y ha insistido en que cualquier medida debe pasar por el diálogo con los profesionales de la prensa. EL TIEMPO DE REFLEXIÓN PASÓ, HAY QUE "GOBERNAR MEJOR" De nuevo sobre el presidente del Gobierno, que ayer confirmó su continuidad en el cargo, Díaz tiene claro que todos tienen el derecho de parar y pensar sobre su futuro, pero acto seguido ha asegurado que el tiempo de las reflexiones ha terminado y lo que toca es "gobernar mejor", con medidas concretas. Apelando a una de las frases proferidas por Sánchez de la declaración institucional, ha reivindicado que el "punto y aparte" debe llenarse de contenido e iniciativa política, dado que los ciudadanos les han votado no para convertir los "problemas políticos en los suyos", sino para solucionar sus dificultades cotidianas. De esta forma, ha reclamado políticas específicas para "solventar" el problema del acceso a la vivienda, que ahora es una preocupación mayor que el paro para la sociedad, reducir la jornada laboral y democratizar la justicia, con una reforma del Consejo General del Poder Judicial que cambie las mayorías para elegir los vocales. Y es que Díaz está convencida de que, visto el bloqueo del principal partido de la oposición a remodelar el organismo durante cinco años, el PSOE debe asumir que la negociación con el PP no sirve. "Hay una voluntad explícita de no renovar (por parte de los 'populares'", ha apostillado. PIDE "DESDRAMATIZAR LA POLÍTICA" Por otro lado, Díaz ha apelado a "desdramatizar" la política y "bajarle el diapasón" al debate, dado que la gente necesita "calma, serenidad" y política útil. Además, ha reflexionado que el problema actual de la política no es de "talante", sino de la necesidad de avanzar en las políticas públicas ante una derecha que ha "transmutado", que no tiene programa de país y ha convertido la actividad política en un "auténtico lodazal". En consecuencia, Díaz ha subrayado que la izquierda "debe estar a la altura" con el impulso de reformas de país.