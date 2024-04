Rubiales: "Jamás se ha recibido dinero de manera irregular, jamás ha existido licitación irregular"

El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales ha señalado este lunes a su salida del juzgado donde ha comparecido en calidad de investigado por presuntas irregularidades en su etapa al frente de ese organismo deportivo que "jamás" se ha recibido dinero de forma irregular, no ha existido una licitación irregular y que siempre ha obrado "con la máxima excelencia y en la búsqueda de la legalidad". En esta declaración ante los medios, en la que no ha aceptado preguntas, ha resaltado que ha respondido a todas las preguntas y repreguntas tanto de la jueza de Majadahonda Delia Rodrigo como de la Fiscalía y su defensa durante cuatro horas. El expresidente de la Federación ha añadido que está dispuesto a colaborar con la investigación, por lo que ha explicado que no le importaría volver a declarar en caso de que Rodrigo lo considere necesario. "Soy el más interesado en que esto se aclare", ha añdido. Rubiales ha comentado además que en sus 5 años al frente de la RFEF ha trabajado "felizmente" y se siente "un privilegiado", y ha apuntado que su equipo ha realizado una gestión económica y deportiva "muy buena" aunque ha lamentado los "constantes ataques y querellas". "Pero mantendré siempre, y espero que se haga justicia, que jamás ha habido ningún dinero que se reciba de manera irregular, jamás ha habido licitación irregular, en definitiva, hemos obrado siempre con la máxima excelencia y en la búsqueda de la legalidad", ha concluido. Cabe recordar que la jueza de Majadahonda investiga presuntas irregularidades durante su gestión al frente de la RFEF y que la Fiscalía ha interesado que se acuerden comparecencias quincenales ante el juzgado para Rubiales aunque sin retirada del pasaporte, según informan fuentes jurídicas a Europa Press.