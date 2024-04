Zapatero insta a apoyar a Sánchez: "Cuanto más descalifiquen, más nos vamos a movilizar"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha instado este viernes a la movilización para apoyar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras su anuncio de reflexionar si sigue al frente del Gobierno, y ha avisado: "Cuanto más descalifiquen, más nos vamos a movilizar". Así se ha expresado en un acto del PSC en Lleida junto al candidato al 12M, Salvador Illa; el candidato por Lleida, Òscar Ordeig; la número dos, Judith Alcalá, y el alcalde del municipio, Félix Larrosa, y al que han acudido también el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y el secretario general de Units per Avançar, Ramon Espadaler. Zapatero ha pedido defender a Sánchez porque "se ha dejado la piel defendiendo la autonomía de la política, de un proyecto capaz de romper moldes" y subir el salario mínimo, revalorizar las pensiones, imponer el impuesto a la banca y a las eléctricas, ha dicho. "Eso es lo que no les gusta. Hay que defender la convivencia y la no confrontación en Cataluña. Por eso vamos a movilizarnos, y porque creemos en la democracia del respeto, creemos en la democracia que se impone al odio, a la ira, y creemos en el respeto y el apoyo a las familias", ha afirmado. El expresidente también ha expresado su orgullo por un Gobierno que reconozca al pueblo palestino como Estado porque, ha dicho textualmente, marcará otro hito del PSOE en la España democrática avanzada, y ha añadido: "Eso es lo que no les gusta, eso es lo que atacan. Es increíble. Después de lo que estamos viendo en Gaza". ILLA "QUIERE UNIR" Respecto a las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo, Zapatero ha pedido el voto a todos los catalanes "hayan votado lo que hayan votado" y ha destacado el diálogo como esencia de la política. "Qué bien le va a venir a Cataluña un presidente tan educado, tan dialogante y tan sensato como Salvador Illa", ha sostenido Zapatero, que ha destacado de Cataluña sus valores culturales, de pacifismo, en cooperación, y en igualdad. Asimismo, ha asegurado que los catalanes "tienen la oportunidad de un PSC y de un president como Salvador Illa que quiere unir" y ha expresado que se siente orgulloso cuando escucha a Illa decir que trabajará para los catalanes sean independentistas, de izquierdas o de derechas, en sus palabras.