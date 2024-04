Díaz muestra su apoyo a Sánchez y proclama que toca defender la legitimidad del Gobierno ante la "ofensiva ultra"

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha trasladado su "apoyo y respeto" a la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras anunciar que reflexionara durante estos días sobre su continuidad en el cargo, al entender que pasa por un momento "difícil". Eso sí, a través de la red social 'X', la vicepresidenta segunda ha subrayado que "la ofensiva de la derecha ultra no puede salirse con la suya", al subrayar que toca "defender la democracia, el bloque progresista y la legitimidad del Gobierno de coalición que tanto ha mejorado la vida de la gente" del país. Todo ello después de que el presidente del Gobierno, mediante una carta en las redes sociales, haya anunciado que cancela su agenda pública unos días para "reflexionar" si debe continuar al frente del Ejecutivo, después de que un juzgado haya acordado abrir diligencias previas ante una denuncia de Manos Limpias contra su esposa, Begoña Gómez. La publicación de este escrito se ha producido cuando Díaz se encontraba en la presentación del libro 'Los ricos no pagan IRPF', en Madrid. Después de conocer la noticia, Díaz se ha puesto en contacto con el presidente del Gobierno según han indicado fuentes del socio minoritario. También se ha pronunciado el portavoz del grupo plurinacional en el Congreso, Íñigo Errejón, al expresar también en al misma red social su respeto a la situación de Sánchez, si bien ha apelado a que lo "fundamental" es que "la ofensiva reaccionaria no puede triunfar". En consecuencia, Errejón ha desgranado que es el momento de "defender la democracia y reforzar el Gobierno y el bloque progresista", ampliando la base social que respalda al Ejecutivo, lo que denomina "el pueblo de la coalición", fomentando "más justicia social". Y también, ha añadido, "mejorando la correlación de fuerzas en la sociedad y en el Estado", para instar al Gobierno a acometer "más transformaciones" contempladas en el programa de coalición. La decisión de Sánchez ha cogido por sorpresa a Sumar, que se ha tomado un tiempo prudencial hasta la primera valoración de su líder. De todas formas, algunos miembros del espacio plurinacional creen que el presidente no optará por dimitir y convocar elecciones. OPCIONES DE SÁNCHEZ El diputado autonómico de Más Madrid y ex senador, Pablo Gómez Perpinyà, es de los primeros que se ha pronunciado al opinar en redes sociales que el jefe del Ejecutivo puede optar por convocar una cuestión de confianza que busque cerrar "la crisis de legitimidad" del Ejecutivo. Sánchez, que evaluará si continúa al frente del Ejecutivo, no puede disolver las Cortes antes del 30 mayo, transcurrido un año de la anterior disolución, pero sí tiene en su mano someterse a una cuestión de confianza que no requiere mayoría absoluta. Otra opción sería ceder la Presidencia a otro socialista, pero eso implicaría un nuevo proceso de consultas del Rey y organizar otra investidura que, con el mapa político actual, exigiría muchos acuerdos y complicidades