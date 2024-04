Barbón recuerda que Sánchez ya dimitió dos veces y reclama una "reflexión colectiva" sobre el clima político

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha recordado que el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, ya dimitió dos veces --primero como secretario general del PSOE y después como diputado para no votar la investidura de Mariano Rajoy-- y ha indicado que su anuncio de renunciar a su agenda para reflexionar sobre su continuidad al frente del Gobierno debe llevar a una "reflexión colectiva" sobre el actual clima político. "Lo que nos debe hacer todo esto, yo así al menos lo veo desde el lado humano, es entenderlo como un alto, una parada, un plantearse si esto merece la pena y hacer una reflexión colectiva el conjunto de la sociedad de si merece la pena hacer política de la destrucción del adversario", ha indicado Barbón en una entrevista en 'La hora de La 1' de TVE recogida por Europa Press. Así, el presidente asturiano ha afirmado que es legítimo que el adversario pretenda acceder al poder y que haga oposición, "pero no puede basarse esa oposición en la destrucción de una persona, en la destrucción de su familia, en atacar o vulnerar todos los límites". Barbón ha indicado que se enteró del anuncio de Sánchez a través de X y que le envió un mensaje, pero "ni tan siquiera lo ha leído". "Le puedo asegurar que yo siempre que le envío WhatsApps o le digo que necesito hablar con él, siempre en muy poco tiempo solía contestarlos y verlos, y sin embargo en este caso tengo que decir que no lo ha leído", ha asegurado el líder de la FSA. El presidente del Principado ha recordado que en la última visita de Sánchez a Asturias, hace menos de 15 días, comentaron la "estrategia de deshumanización que se ve en la política", pero "por nada en el mundo me imaginé que iba a llegar a estos extremos, en la necesidad de parar para pensar", una situación que ha achacado a como ha sido Sánchez "atacado y vilipendiado". Para finalizar, Barbón ha querido recordar el discurso de dimisión de Adolfo Suárez en 1981 donde el ex presidente criticó el "ataque irracionalmente sistemático" y la "permanente descalificación" como arma política. "Esta parada para pensar que plantea Pedro Sánchez, al que transmito todo mi cariño y apoyo, tiene que servirnos para darnos cuenta que aquello que dijo Adolfo Suárez entonces está de rabiosa actualidad", ha explicado, para sentenciar que "la crítica irracional, el ataque sistemático, la destrucción personal y la deshumanización de la política no puede ser".