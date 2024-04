Marlaska niega chivatazo a la trama Koldo: "No hubo ninguna ilegalidad, a diferencia del Ministerio con el PP"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reiterado este miércoles en el Congreso que "no hubo ninguna ilegalidad" tras preguntarle el PP quién dio el chivatazo a la trama de Koldo García, el exasesor del exministro socialista José Luis Ábalos, apuntando la formación a si fue por orden del propio ministro del Interior o del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "No ha habido ninguna ilegalidad, a diferencia de lo que ocurría con otros ministerios del Interior", ha respondido en la sesión de control Grande-Marlaska, reprochando al diputado Elías Bendodo que semana tras semana insistan en preguntarle por la misma cuestión. "El resto de acusaciones, que si chivatazos, que si no sé qué... Miren, ese era otro momento de la historia y otro ministro del Interior actualmente encausado", ha continuado en referencia al exministro con el PP Jorge Fernández Díaz. "Dejen los bulos y falsedades", ha pedido. El ministro se ha dirigido también al PP para recordarle que "todos conocemos adquisiciones" de otras administraciones durante la pandemia y sobre contrataciones de cargos públicos, así como de sus "entornos familiares", sin concretar a quién se refería. "Pregúnteme todas las veces que quiera, yo le seguiré respondiendo que nosotros seguimos cumpliendo la ley", ha terciado el titular del Interior, que ha relacionado la insistencia del PP con el supuesto chivatazo a la trama Koldo con su "falta de ideas, ausencia de proyectos e interés mediático". Bendodo se ha quejado de que Grande-Marlaska sigue sin contestar a su pregunta, citando el sumario del caso Koldo y apelando directamente al ministro una vez más: "¿Quién del Ministerio del Interior le dio el chivatazo a la trama? ¿Fue por orden suya o por orden del presidente del Gobierno?" El diputado del PP ha afeado también la falta de explicaciones sobre la detención de un guardia civil que estaba destinado en la Embajada de Venezuela y la "obstaculización" a la Justicia al enviarle desde el Ministerio del Interior "archivos ilegibles" como, según Bendodo, hicieron anteriormente en el procedimiento judicial de los ERE de Andalucía.