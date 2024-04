Las frases de la "carta a la ciudadanía" de Pedro Sánchez

Madrid, 24 abr (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que reflexionará si renuncia o no al cargo tras la denuncia contra su esposa, Begoña Gómez, en una "carta a la ciudadanía" que se puede resumir en diez frases:

- "Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política. Si debo continuar al frente del Gobierno o renunciar a este alto honor". "¿Merece la pena todo esto?".

- "No me causa rubor decirlo, soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día sí y día también".

- "Se trata de una operación de acoso y derribo por tierra, mar y aire, para intentar hacerme desfallecer en lo político y en lo personal atacando a mi esposa".

- "A pesar de la caricatura que la derecha y la ultraderecha política y mediática han tratado de hacer de mí, nunca he tenido apego al cargo".

- "Esta estrategia de acoso y derribo lleva meses perpetrándose".

- "Sin ningún rubor, el Sr. Feijóo y el Sr. Abascal, y los intereses que les mueven, han puesto en marcha lo que el gran escritor italiano Umberto Eco llamó 'la máquina del fango'".

- Feijóo y Abascal "son colaboradores necesarios junto a una galaxia digital ultraderechista y la organización Manos Limpias".

- "Fueron conscientes de que con el ataque político no sería suficiente y ahora han traspasado la línea del respeto a la vida familiar de un presidente del Gobierno y el ataque a su vida personal".

- "No soy un ingenuo. Soy consciente de que denuncian a Begoña no porque haya hecho algo ilegal, ellos saben que no hay caso, sino por ser mi esposa".

- "Begoña defenderá su honorabiliidad y colaborará con la Justicia en todo lo que se la requiera para esclarecer unos hechos tan escandalosos en apariencia como inexistentes".

- "Muchas veces se nos olvida que tras los políticos hay personas".EFE

pamp.slp