La España Vaciada se presenta a las europeas en la coalición 'Existe' que agrupa a más de 100 pequeños partidos

El cabeza de lista a las elecciones europeas por la coalición 'Existe', Tomás Guitarte, ha presentado hoy en Madrid a esta plataforma electoral que engloba a cerca de 100 formaciones políticas relativas a la España Vaciada y que concurrirá a los comicios del próximo 9 de junio. Guitarte ha explicado que la coalición nace con una vocación "transversal" que no responde a "jerarquías de partido ni agendas ocultas". "Esta coalición va a representar la verdadera voz de los ayuntamientos en Europa. La coalición Existe significa elegir a representantes que están comprometidos con sus comunidades y no tienen que responder a jerarquías de partido ni agendas ocultas", ha expresado Guitarte este miércoles en rueda de prensa antes de asegurar que 'Existe' hará campaña, al menos, en 250 ayuntamientos de todo el país. De esta forma, la plataforma cuenta con partidos de la España Vaciada como Teruel Existe, Soria ¡Ya!, Cuenca Ahora, Aragón Existe, Ahora Decide Zamora y Jaén Merece Más. Además, se suman a la plataforma la Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN), Somos Cáceres, UDIM Mazarrón, Centrats en Nules y el partido "europeísta" Por un Mundo Más Justo, aparte de otros partidos municipalistas independientes. Así, Guitarte ha mantenido que la coalición, con el lema 'La España Vaciada Existe', no se encuentra "en el debate de la polarización ni en el eje izquierdas o derechas que todos intentan imponer", sino que tiene una vocación "transversal" que tenga como eje "la cohesión territorial". Asimismo, el cabeza de lista de la coalición y anterior candidato a la presidencia de las Cortes de Aragón por el partido Aragón Existe ha destacado la "necesidad de un proyecto como este que aglutina prácticamente a todo el país" y no ha descartado la posibilidad de que 'Existe' se presente a otros comicios como unas futuribles elecciones generales. "No hay nada decidido", ha explicado al tiempo que ha expresado que la decisión se tomará, en parte, "en función de cómo se desarrolla el apoyo electoral en esta campaña europea". POSIBILIDAD "REAL" DE "SACAR UNO O VARIOS EURODIPUTADOS" De este modo, Guitarte ha defendido la posibilidad "real" para "tener expectativas a sacar uno o varios eurodiputados" al tiempo que su número dos de las listas y vicepresidente de UCIM, Ángel Montealegre, ha defendido que, sumando los votos de los partidos municipalistas en las elecciones del pasado 28 de mayo se pueden contabilizar "más de 150 mil votos". "La encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) --de este martes-- dice que el PP y el PSOE tienen un 19% --de intención de voto-- cada uno. Un 38% entre los dos. Hasta el 100% hay recorrido. Estas elecciones europeas están abiertas a que haya alguna sorpresa. Está clarísimo porque la gente no sabe realmente qué votar. hay muchísimos ciudadanos que no saben a quién votar", ha apostillado Montealegre. De este modo se presenta una coalición que cuenta con el apoyo de "más de 8 mil concejales independientes" y cerca de "400 alcaldes" de formaciones municipalistas y que ha presentado como medida estrella una "reforma integral de la Política Agraria Común (PAC)". Durante la presentación de la coalición, que se ha producido en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, también han intervenido la número cuatro de la lista de Existe y coordinadora política de Soria ¡YA!, Vanessa García; y el 'número tres' y coordinador general del partido Por Un Mundo Más Justo, Jorge Serrano.