Díaz enfatiza su desacuerdo con el aumento del gasto militar y el PP le acusa de "incoherencia" y estar en "horas bajas"

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha destacado que Sumar está en desacuerdo con el incremento del gasto militar mientras que la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, le ha reprochado que su "incoherencia no tiene límites" tras aprobar el Ejecutivo más de 1.100 millones de inversión en Defensa y estar en sus "horas más bajas". Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de este miércoles, Gamarra ha lanzado a la ministra de Trabajo si es "coherente" participar en un Ejecutivo que eleva el gasto militar, medida sobre la que Díaz se ha mostrado en contra, y si piensa dimitir ante divergencia con su socio de coalición. Posteriormente, la dirigente popular ha insistido en que tiene dos opciones, renunciar a su cargo o "pasarse al PSOE", aunque ha ironizado que no cree que los socialistas tengan interés en esa opción porque no la ven "muy útil", sobre todo al estar en "horas bajísimas" ante el resultado electoral de Sumar en Galicia y Euskadi. Así, ha apostillado que la actividad institucional de Díaz es "inexistente", que su "guerra de guerrillas con Podemos" solo tiene el objetivo de permanecer en el poder, que su "experimento de Sumar" solo "resta" y que la ciudadanía está acostumbrada a sus "engaños" y "mentiras", como a su juicio incurre con los datos sobre los fijos discontinuos. Por su parte, la vicepresidenta segunda ha subrayado que Sumar no está de acuerdo con el incremento del gasto militar, como se ha "sustanciado" en el acuerdo del gobierno de coalición y ha respondido a la secretaria general del PP que efectivamente debe dimitir quien miente. DÍAZ: "¿DEBE DIMITIR AYUSO POR FESTEJAR LOS DATOS DE EMPLEO?" A continuación, Díaz ha criticado el análisis del PP respecto a los fijos discontinuos, dado que los datos son públicos a través de la Encuesta de Población Activa (EPA) y alcanzan las 650.000 personas, concretamente 280.000 más después de la reforma laboral y con 55.300 inactivos. Por tanto, ha afeado a Gamarra que tenga "un problema de comprensión lectora" a la hora de leer los datos y ha recordado que la exministra de Trabajo del PP Fátima Bañez defendió el absoluto rigor de las cifras que recopilan los funcionarios públicos sobre las estadísticas laborales. Finalmente, ha trasladado a Gamarra que son precisamente las comunidades autónomas las que recepcionan los datos de desempleo y actividad laboral y los pasan al Servicio Público de Empleo. "¿Nos quiere decir usted que la señora Ayuso, cuando festeja los datos de empleo debe de dimitir? ¿Me quiere usted decir que el señor Alfonso Rueda debe de dimitir cuando presume de los datos de paro? ¿O tiene que dimitir el señor Moreno Bonilla? Dejen de jugar con los datos", ha apostillado la vicepresidenta segunda. Finalmente, ha recriminado al PP que está "en contra de su país" y que votaron en contra de la reforma laboral que mejora la "vida de la gente": "son los del no".