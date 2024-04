Bolaños dice que Puigdemont volverá a una Cataluña "diferente" y PP pregunta si lo visitará en prisión

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado este miércoles que el líder de Junts, Carles Puigdemont, regresará a una Cataluña "muy diferente" una vez se aplique la ley de amnistía al 'procés' y el PP le ha cuestionado si irá a ver al expresidente catalán a la cárcel, porque "será detenido", según la diputada Cayetana Álvarez de Toledo. Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Álvarez de Toledo ha cuestionado al ministro "qué hará" el Ejecutivo de Pedro Sánchez "cuando el prófugo con voluntad de reincidir, Puigdemont, regrese a España". Bolaños, en respuesta, ha señalado que desconoce qué harán los beneficiarios de la amnistía. "Lo que sí les digo es que van a volver a una Cataluña muy diferente a la del año 2017, cuando gobernaban ustedes y había más independentistas en Cataluña que partidarios de continuar en España", ha lanzado al PP. Y ha indicado que le parece curioso que el PP, "al que se le fugaron a cascoporro independentistas" y le celebraron dos referéndums ilegales, muestre "tanta" preocupación ante el "proceso de normalización" en Cataluña. El titular de Justicia ha hecho hincapié en que el independentismo era percibido como el segundo problema del país cuando gobernaba el PP, mientras que "hoy es el número 31, según las encuestas". "A ustedes, por tanto, no les preocupa ni Cataluña, ni el señor Puigdemont ni la amnistía. A ustedes les preocupa que se pone de manifiesto cada día que nosotros, el Gobierno socialista, somos capaces de unir a los catalanes y de unirlos con el resto de los españoles. Es decir, que se demuestra cada día que ustedes son incompetentes para gobernar, pero competentes para incendiar", ha expresado. Según Bolaños, el PP siente "nostalgia" hacia Puigdemont, por lo que les animado a que se presenten conjuntamente a las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo: "Miren, hasta les doy un nombre, Junts pel conflicte, Juntos por el conflicto, porque son ustedes dos caras de la misma moneda, separadores y separatistas, todos unidos en esa nostalgia por el año 2017". LA AMNISTÍA "SE APROBARÁ, PERO NO SE APLICARÁ" Por su parte, Álvarez de Toledo ha replicado al ministro que "aunque no lo diga, sabe que Puigdemont será detenido y no podrán impedirlo". "No lo podrá impedir su insólita ley de amnistía con ánimo de lucro. Se lo hemos advertido. La ley se aprobará, pero no se aplicará", ha sostenido. Álvarez de Toledo ha cuestionado a Bolaños cómo actuará cuando el líder de Junts pise de nuevo territorio español: "¿Visitará a Puigdemont en la cárcel? ¿A quién va a respaldar, al juez que ordene su detención o al detenido?". La diputada 'popular' ha afirmado Puigdemont no tiene sometido al Estado ni lo tendrá, porque para eso tendrían que someterse los jueces, la oposición y la mayoría de los españoles, "y eso no ocurrirá jamás". "Al que sí tiene bien cogido, el señor Puigdemont, es al Gobierno socialista, que ha firmado un pacto existencial y mefistofélico con un prófugo que pronto devendrá en presidiario y que está loco por reincidir, no por convivir. ¿No se da cuenta, señor Bolaños? El preso es usted", ha remachado.