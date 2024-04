Podemos exige a Sánchez actuar al máximo nivel para impedir que Israel asalte la 'Flotilla de la Libertad'

Podemos ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que actúe para asegurar que la 'Flotilla de la Libertad' con 5.500 toneladas de ayuda humanitaria para Gaza zarpe desde Estambul (Turqía) y evite que sea asaltada por las autoridades de Israel en aguas internacionales, como ha ocurrido en otras ediciones. Así lo ha trasladado el coportavoz de la formación, Javier Sánchez Serna, en rueda de prensa en el Congreso, para avanzar que la líder de Podemos, Ione Belarra, ha contactado con el Ejecutivo para reclamar que esta iniciativa cuente con todas las garantías de seguridad. La formación morada se ha dirigido tanto a Exteriores como a la Presidencia del Congreso, y remarca que en dicha expedición está enrolada la diputada del Grupo Mixto y coordinadora autonómica de Podemos en Andalucía, Martina Velarde. Otros cargos políticos apoyan esta iniciativa y acompañan a los colectivos sociales que organizan la 'Flotilla de la Libertad', como la líder de los 'comunes' y exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el dirigente de la formación catalana y número dos de la lista de Sumar a las europeas, Jaume Asens, el edil de Podemos en Málaga, Nico Sguiglia, la diputada en el parlamento extremeño por IU Nerea Fernández. Belarra ha remitido una carta tanto a Sánchez como al titular de Exteriores, José Manuel Albares, para instar a Sánchez que tomen medidas para proteger a la 'Flotilla de la Libertad', con centenares de personas que pertenecen a la sociedad civil cuyo objetivo es socorrer a los palestinos. "El Gobierno tiene la responsabilidad y el deber moral de garantizar la seguridad de sus ciudadanos que participan en esta noble causa humanitaria. Nos preocupa profundamente las inadmisibles presiones políticas y diplomáticas ejercidas por países europeos, así como las serias amenazas militares provenientes de Israel, con el objetivo de evitar que la Flotilla pueda llevar a cabo su misión", relata la secretaria general de Podemos en sus misivas. Por ello, solicita que el Gobierno interceda en este sentido, pues es fundamental que esta misión, respaldada por el derecho internacional, pueda realizarse "sin ningún impedimento o amenaza, asegurando así el respeto a los derechos humanos y la dignidad del pueblo palestino". LA UE DEBE DEJAR DE SER "CÓMPLICE" CON ISRAEL Sánchez Serna ha explicado que las embarcaciones están ahora en el puerto de Estambul a la espera de obtener "luz verde" para iniciar su travesía y que la ayuda que transporta es fundamental para el pueblo palestino, tras seis meses de "asedio criminal" y "genocidio" por parte del Gobierno "sionista" del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. El dirigente de Podemos ha denunciado que Israel, además de "bombardear" Gaza, está "matando de hambre" a su población a través de la "carestía" de productos básicos como medicamentos, y que se sienten orgullosos de que la sociedad civil actúe en la línea de lo que deberían hacer los gobiernos de la UE, que sin embargo están "mirando para otro lado" y son "cómplices" de Israel. Por tanto, Podemos ha reclamado al presidente del Gobierno que tome medidas para "desbloquear" la situación de la flotilla, en la que participan decenas de españoles, y ante la "amenaza" de Israel contra esta iniciativa. "Pedro Sánchez tiene que llevar a cabo acciones políticas y diplomáticas para garantizar la misión de la 'Flotilla de la Libertad' sin ningún tipo de impedimentos y sin amenazas", ha enfatizado el diputado del Grupo Mixto. A su juicio, el Jefe del Ejecutivo debe emprender llamadas al máximo nivel con Turquía para que estas embarcaciones zarpen de Estambul y para que "no sea asaltada" por Israel. DENUNCIAN PRESIONES DE ISRAEL PARA QUE LA FLOTILLA NO ZARPE Desde Estambul, la diputada Martina Velarde y el edil Nico Sguiglia han pedido también al Gobierno que garantice la seguridad y la partida hacia Gaza de la 'Flotilla de la Libertad. La parlamentaria de Podemos ha denunciado que existen "importantes presiones" por parte de gobiernos de la UE y del ejército israelí para que esta inciativa no salga de Estambul y, en consecuencia, el Ejecutivo debe instar a que esta misión humanitaria "absolutamente necesaria" zarpe, blindando su seguridad. "Lo que está haciendo la Flotilla es lo que deberían estar haciendo todos los gobiernos democráticos del mundo: respetar la legalidad internacional y brindar de forma inmediata ayuda humanitaria a la población civil de Gaza. Si estamos aquí es porque los malos gobernantes están actuando con permisividad, complicidad y connivencia con el accionar criminal de Israel", ha censurado el edil del partido morado en Málaga.