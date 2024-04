AMP.PSOE reprocha a Feijóo que achaque el crecimiento de Bildu a su "blanqueamiento":"¿En Euskadi hay 350.000 etarras?"

La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha recriminado al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo que achaque el crecimiento de Bildu en las elecciones vascas al "blanqueamiento" que a su juicio han llevado a cabo los socialistas con sus pactos en el Congreso de los Diputados y ha preguntado si en Génova consideran que todos los votantes de Bildu simpatizan con la banda terrorista ETA. "¿Qué quiere decir la señora Gamarra y el señor Feijóo, que en Euskadi hay 350.000 etarras?", ha lanzado Peña este lunes en la rueda de prensa posterior a la Ejecutiva Federal socialista y ha pedido dejar de insultar a la inteligencia de los ciudadanos. "Me puede gustar más o menos lo que han votado unos y otros, pero son todos partidos democráticos", ha señalado. Además ha echado en cara al PP las diferencias que a su juicio existen entre las declaraciones de los líderes a nivel nacional con los responsables del partido en Euskadi. "Por desgracia es muy diferente escuchar a los responsables del Partido Popular en Euskadi y a los responsables del Partido Popular nacional cuando se habla de una desgracia como ETA", ha indicado. La portavoz socialista ha lanzado este reproche al PP a pesar de que la semana pasada el Gobierno e incluso el presidente Pedro Sánchez en persona entraron de lleno a la polémica generada por el candidato de Bildu, Pello Otxandiano, que se negó a calificar a ETA como una banda terrorista. Estas palabras marcaron la recta final de la campaña y la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, llegó a calficarlas como "cobardes" e "incompatibles con la democracia". Sánchez dijo que había que llamar "a las cosas por su nombre" y que las disculpas ofrecidas a las víctimas por Otxandiano eran insuficientes. Este lunes, Peña ha reivindicado que los socialistas han llevado a cabo una campaña en la que se ha hablado "de las cosas del comer" y de las soluciones a "los problemas reales" de la gente. "Ojalá el PP se ponga a hablar de los problema de los españoles y dejen de usar el dolor como arma política", ha lanzado Peña, que considera "lamentable" que tengan que seguir recordando a los 'populares' que la ciudadanía española "salió triunfadora" de la lucha con la banda terrorista, "por cierto, con un Gobierno socialista en Euskadi y en España", ha apostillado. En la misma línea dice que los ciudadanos vascos han elegido "en libertad" y por tanto ha pedido dejar de "banalizar" y de "jugar con ETA" y por el contrario a pedido respetar la memoria delas víctimas y sus familiares. EL PP, UNA FÁBRICA DE INDEPENDENTISTAS En todo caso, Peña ha acusado al PP de ser "una fábrica de independentistas siempre que gobierna" y consideran que los índices de personas que quieren irse de España "se disparan" cuando el PP está en La Moncloa pero no sucede lo mismo cuando lo hace el PSOE, según ha defendido. "Cada vez que desde el Partido Popular, se habla de ETA o de cuestiones polarizantes, pues es verdad que es el gran motor de los independentistas", añade. Además, rechaza lecciones del PP respecto a las "sensibilidades plurales" del país porque han abierto las puertas de las instituciones a la "ultraderecha nostálgica del franquismo", según ha lanzado. Además, considera que la campaña no ha discurrido sobre el debate "independencia sí o no" y se ha hablado de otros temas como el transporte, la seguridad o la vivienda. Por tanto piensa que la ciudadanía vasca no está en ese debate pero el PP necesita hablar de ETA y de independencia. TRASVASE A BILDU DE PODEMOS Y DEL PNV En la dirección del PSOE, achacan el crecimiento de Bildu a la movilización del voto joven y a un traspaso de votos desde el espacio que ocupaba Podemos, que en las anteriores elecciones logró seis escaños y ahora se ha ido casi por completo a los de Arnaldo Otegi, según el análisis que trasladan fuentes del PSOE. Además consideran que en las elecciones vascas en concreto hay un componente identitario que es vital a la hora de entender el comportamiento de los electores. Por tanto detectan que hay una mayoría de jóvenes que se siente atraído por esta opción, claramente de izquierda y sin la connotación de un pasado "como el que hubo" en el País Vasco, señalan. Además, respecto a la situación en la que queda el espacio a la izquierda del PSOE, después de que Podemos desaparezca y Sumar consiga solo un escaño, en Ferraz dirigen los focos hacia la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. A ella corresponde una explicación de los resultados, toda vez que en las elecciones gallegas de febrero también obtuvo un mal resultado.