Podemos y Bildu exigen a Robles explicaciones en el Congreso por la inversión de 1.130 millones en material militar

Podemos y Bildu, socios parlamentarios habituales del Gobierno, tienen previsto confrontar con la ministra de Defensa, Margarita Robles, en el Pleno del Congreso la próxima semana a cuenta de la inversión de casi 1.130 millones de euros destinados a gasto militar aprobada por el Ejecutivo. El Consejo de Ministros dio luz verde al montante para adquirir material militar después de que el presidente, Pedro Sánchez, pidiera incrementar el gasto en Defensa y a pesar del rechazo que esta elevación suscita en el ala minoritaria del Gobierno de coalición y en gran parte de los socios parlamentarios habituales, como Bildu y Podemos. De hecho, Sumar se opuso a esta inversión y trasladó que formuló objeciones para que el montante no se aprobara en la reunión. Y precisamente la formación 'abertzale' y el ex socio del Gobierno del PSOE llevarán este tema al Pleno de esta semana en la Cámara Baja. El diputado de Bildu Jon Iñarritu preguntará a Robles si la elevación del gasto en Defensa está en consonancia con las necesidades de la ciudadanía. "¿Considera que aumentar el gasto militar en 1.130 millones de euros responde a las necesidades ciudadanas?", reza la pregunta registrada, recogida por Europa Press. De su lado, Podemos ha registrado una interpelación a la titular de la cartera de Defensa para abordar "la política general del Gobierno sobre la evolución del gasto militar". Las inversiones en Defensa y los temas relacionados eran uno los puntos que más tensionaban la relación entre los de Ione Belarra y el ala socialista del Gobierno en la legislatura pasada y Sumar sigue esta estela. No obstante, las críticas no se circunscriben únicamente a los socios y el PP también sacará a colación este tema. El diputado 'popular' Esteban González Pons preguntará a Robles "qué capacidades militares" se van a financiar con el dinero aprobado, puesto que el Ejecutivo no ha entrado en detalles sobre cómo se desglosará la partida y menciona únicamente diverso material para el refuerzo de capacidades de diversos sistemas de armamento, material, munición y equipamiento militar". LA JUSTIFICACIÓN DEL GOBIERNO El Ejecutivo esgrime que el material militar, destinado a "reforzar" las capacidades de las Fuerzas Armadas, es necesario en el actual contexto de "alta volatilidad, incertidumbre e inestabilidad". "Es necesario realizar un esfuerzo urgente de las capacidades militares al objeto de incrementar la reserva estratégica disponible", justifica. La propia Robles defendió el miércoles la inversión, alegando que "invertir en Defensa es invertir en paz". Sostuvo que este dinero va a parar a políticas de disuasión, actuaciones que "muchas veces son civiles o duales" y para la creación de puestos de trabajo. En esta línea, quiso remarcar "el compromiso del Gobierno por la paz".