Sindicatos piden a Mavag compromiso firme con el empleo, inversión y producción de Talgo

Madrid, 18 abr.- Los sindicatos han pedido al consorcio húngaro Ganz-Mavag un compromiso firmado garantizando tanto la producción como el empleo y las inversiones de Talgo en España, tras anunciar una opa sobre el fabricante de trenes.

El Comité de Empresa de la compañía española mantuvo ayer una reunión con la dirección y con representantes de Ganz-Mavag, quienes trasladaron su intención de adquirir Talgo y se comprometieron a funcionar como una "alianza" y a mantener su sede y fábricas tal y como están en la actualidad, según ha reconocido UGT FICA.

Aunque rechazó la firma de otro documento que no sea el folleto de la opa, aseguraron que mantendrán los contratos actuales en España, y reconocieron que van a producir en Hungría con la tecnología de I+D de Talgo, sostiene el sindicato en un comunicado.

Además, y tras pedir conocer el contenido del folleto de la opa, UGT FICA sostiene que desde Ganz-Mavag han instado a los sindicatos a que ayuden a facilitar la operación, ya que no esperan que la respuesta del Gobierno sea rápida, y ponen en duda la viabilidad del acuerdo si el plazo se alarga indefinidamente.

El sindicato considera que las reuniones mantenidas con Ganz-Mavag hasta la fecha más que generar estabilidad y perspectivas de futuro para los centros de trabajo y la empresa en España, crean mayor incertidumbre e inseguridad.

"A pesar de las promesas no escritas realizadas, no parece que exista un plan de futuro para el Grupo Talgo, y de haberlo, la dirección de Ganz-Mavag ha optado por no compartirlo con los representantes de los trabajadores", lamenta UGT, que señala además que la "rapidez" con la que quieren llevar a cabo la compra de Talgo está generando intranquilidad entre la plantilla.

Todo ello en un contexto marcado por las supuestas negociaciones que el Gobierno mantiene con Criteria para intentar que lance una contraopa por el 100 % de Talgo que lidere un grupo industrial a fin de competir con la húngara Magyar Vagon.