Aragonès ve "imposible" estar en otro Govern como conseller o vicepresidente si no es reelegido

El presidente de la Generalitat y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonès, ha considerado "imposible e inconcebible" seguir en otro Govern como conseller o vicepresidente si no repite en el cargo. En una entrevista en el 3/24 recogida por Europa Press, ha pedido esperar a las elecciones al Parlament del 12 de mayo para ver qué papeles deben jugar todos: "Pero cuando has sido presidente de la Generalitat, y estoy convencido de que los otros presidentes coincidirían conmigo, es muy raro, para mi es imposible e inconcebible, seguir en el Govern ahora como conseller o vicepresidente porque eres depositario de esta continuidad histórica de la presidencia de la Generalitat", ha añadido. "A partir de aquí, hay muchos ámbitos para hacer política, el propio Parlament", ha señalado Aragonès al preguntársele al respecto. DESALINIZADORA También ha defendido la decisión del Govern de instalar una desalinizadora flotante en el Puerto de Barcelona, una propuesta que han tenido que contrastar técnicamente y en la que llevaban trabajando desde hace tiempo, ha dicho. "Ahora estamos en condiciones de poder hacer el encargo y podamos obtener más agua de la que podríamos traer con barbo y a un precio más razonable", ha asegurado. Se trata, según Aragonès, de soluciones de "carácter personal" hasta que no puedan desplegar el conjunto de inversiones previstas para desalinizadoras en diferentes puntos del territorio. También ha querido diferenciar la desalinizadora flotante en el Puerto de Barcelona de la instalación de una docena de desalinizadoras móviles en la zona de la Costa Brava norte, junto al Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, que serán "de pequeña dimensión" y servirán de refuerzo. FISCALIDAD DEL JUEGO También se ha referido al hecho de que ERC haya incluido en su programa electoral revertir la rebaja fiscal al juego que aprobó el Parlament en 2014, demanda que le exigía la candidata de Comuns Sumar a las elecciones, Jéssica Albiach, durante la negociación del proyecto de Presupuestos de 2024, que no salió adelante. "Albiach debe hace números y tenemos que ser honestos con la gente", ha apuntado Aragonès que, pese a asegurar que está a favor de revertir esta rebaja, ha constatado que no había mayoría suficiente en la Cámara para hacerlo.