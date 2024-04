Temas del día de EFE España del miércoles 17 de abril de 2024

ELECCIONES VASCAS

San Sebastián - Trece años después del fin de ETA, el terrorismo y la memoria había ocupado escaso espacio en una campaña electoral que se ha centrado en problemas como la sanidad pública y la vivienda, al menos hasta que el candidato de EH Bildu, Pello Otxandiano, se ha negado a admitir que ETA fue una organización terrorista.

(Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

GOBIERNO DEFENSA

Madrid - En un contexto de inestabilidad mundial en el que varios países han aumentado su gasto en defensa, el Gobierno español ha aprobado destinar más de 1.129 millones de euros para reforzar de forma urgente las capacidades militares e incrementar la reserva estratégica, pese a que sus socios han reiterado en varias ocasiones su oposición al aumento de inversión en defensa.

(Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

(La ministra Margarita Robles participa en un foro a las 14:00 horas)

PP VOX

Valencia - La coalición de PP y Vox en la Comunidad Valenciana da el primer paso de lo que supone la columna vertebral de su programa de gobierno con el debate parlamentario de cinco leyes de gran peso político sobre memoria histórica, la lengua o la televisión autonómica, normas que la oposición ve como una "involución democrática" respecto a la etapa a del Botànic.

(Texto) (Foto)(Vídeo)(Audio)

(El debate comienza a las 10:30 horas)

VIVIENDA EXTRANJEROS

Madrid - Después de que el Gobierno anunciara el fin de las llamadas golden visa, el Consejo General del Notariado publica los datos de compraventa de viviendas en el segundo semestre de 2023 por parte de extranjeros, cuyo peso en el mercado se encuentra en máximos históricos, al haber protagonizado el 15 % de las compras durante el año pasado, según los registradores.

(Texto)(Infografía)(Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 21571243)

(Los datos se difunden a las 9:00 horas)

CASO ERIAL

Valencia - Sexta sesión del juicio del caso Erial, que sienta en el banquillo al expresident de la Generalitat Valenciana y exministro Eduardo Zaplana, en la que podría concluir la fase de declaración de los investigados con las intervenciones de los empresarios Pedro Romero, Ángel Salas y Robert Bataouche, la exdiputada autonómica con el PP Elvira Suances y su hermano Saturnino, abogado que se defiende a sí mismo en este proceso.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

(La sesión comienza a las 10:00 horas)

CRÍMENES CONFESIONES

Madrid - En la misma semana, César Román, conocido como el Rey del Cachopo, y condenado por el homicidio de Heidi Paz, y Albert López, condenado a 20 años de cárcel por el llamado 'crimen de la Guardia Urbana', han reconocido por primera vez ser responsables de esas muertes, con lo que abren la puerta a obtener beneficios penitenciarios. Sagrario Ortega

(Texto) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 13432287 y otros)

SEGURIDAD CIUDADANA

Marbella (Málaga) - La Costa del Sol, paraíso de sol y playa y destino del turismo de lujo, ha vivido en los últimos meses un repunte de incidentes violentos, con secuestros y hasta seis tiroteos en lo que va de año, unos sucesos que tienen en alerta a los agentes de policía y muy preocupados a las autoridades, el empresariado y la población. Por Esther Gómez

(Texto) (Foto) (Vídeo)

CORRUPCIÓN MENORES

Gijón - La Audiencia Provincial de Oviedo celebra la vista oral contra el exsacerdote Jesús María Menéndez, conocido como el "padre Chus", de 72 años, acusado de proponer sexo a menores a cambio de dinero y droga en su piso de Gijón, unos hechos por los que la Fiscalía pide una pena de 10 años de cárcel.

(Texto) (Foto)

(Inicio de la vista oral a las 10:00 horas)

MALTRATO ANIMAL

Madrid - La reforma del Código Penal sobre maltrato animal cumple mañana un año en vigor con un balance de "claroscuros" en el impacto sobre la protección animal; mientras el Gobierno aplaude el aumento de las penas frente al maltratador, varias asociaciones de juristas, sin embargo, tildan la norma de retroceso.

(Texto)(Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 21622596 y otros)

LITERATURA NOVELA (CRÓNICA)

Madrid - Martha Gellhorn fue la única mujer que participó en el desembarco de Normandía a pesar de la prohibición del alto mando aliado; una periodista y escritora estadounidense opacada por la sombra de su famoso marido, Ernest Hemingway, que la autora Rosario Raro ha querido rescatar del olvido en una novela. Carmen Naranjo.

(Texto enviado a las 08:20h. 638 palabras) (Foto)

SUZANNE VALADON

Barcelona - El Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) presenta la exposición "Suzanne Valadon, una epopeya moderna', que muestra por primera vez en España la obra de una de las artistas francesas más relevantes de finales del siglo XIX e inicios del XX, con 112 piezas procedentes de diversas instituciones, entre ellas el Centro Pompidou de París y el Museo de las Artes de Nantes.

(Texto) (Foto) (Vídeo)(Audio)

MODA NUPCIAL

Barcelona - La moda nupcial española toma la pasarela en la jornada inaugural de la Barcelona Bridal Fashion Week, la más importante del mundo en ese sector, con nombres propios del sector como Jesús Peiró, Sophie et Voilà, Yolancris e Isabel Sanchís.

(10:30h inauguración noria gigante de la Fura dels Baus en la Av. María Cristina; 12h.- desfile Jesús Peiró; 13:30h.- Sophie et Voilà; 15h.- Isabel Sanchís; 16:30h.- Yolancris; 18h.- Joli Poli; 19:30h.- The Atelier by Prof.Jimmy Choo)

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

Bruselas.- UE CUMBRE.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa en la reunión extraordinaria del Consejo Europeo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ámsterdam.- PAÍSES BAJOS ESPAÑA.- Ceremonia de bienvenida de los reyes de Países Bajos Guillermo Alejandro y Máxima a los reyes de España con motivo de su visita de Estado. (Texto)(Foto)

Vigo.- REY JUAN CARLOS.- El rey Juan Carlos tiene previsto aterrizar en Vigo para una nueva estancia en Sanxenxo (Pontevedra). (Texto) (Foto)

09:00h.- Barcelona.- ELECCIONES CATALUÑA.- El presidente de la Generalitat y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonès, participa en el desayuno informativo, presentado por el exconseller Andreu Mas-Colell, dentro del ciclo organizado por Nueva Economía Fórum. Hotel Grand Hyatt Barcelona. Pl. Pius XII, 4. (Texto)

10:00h.- Barcelona.- AYUNTAMIENTO BARCELONA.- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática Ángel Victor Torres visita el Ayuntamiento de Barcelona y se reúne con su alcalde, Jaume Collboni. Sede del Ayuntamiento. Tras la reunión (11:00h.) atiende a los medios de comunicación.

10:30h.- Valencia.- PP VOX.- Comienza el debate parlamentario de cinco leyes de PP y Vox sobre materias como la memoria histórica, el plurilingüismo, la Agencia Antifraude o la gestión de la televisión autonómica. Palau de Les Corts, plaza de San Lorenzo, 4. (Texto) (Foto)

11:00h.- Barcelona.- PARTIDOS CIUDADANOS.- El cabeza de lista de Cs para las elecciones del 12 de mayo, Carlos Carrizosa, atiende a los medios después de presentar la impugnación de la candidatura de Carles Puigdemont ante la Junta Electoral Provincial de Barcelona. Palau de Justicia. Pg. Lluís Companys, s/n. (Texto)(Foto)

12:00h.- Hospitalet (Barcelona).- HOSPITALET LLOBREGAT.- El ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres visita al Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat y mantiene una reunión con su alcaldesa, Nuria Marín. Tras la reunión, visita el 'Stolpersteine' en memoria de personas que fueron perseguidas, deportadas o asesinadas. (Texto) (Foto)

12:15h.- Girona- ELECCIONES PP.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, atiende a los medios tras reunirse con la Federación de Hostelería de las Comarcas de Girona junto al presidente del PP de Cataluña y candidato a la Generalitat, Alejandro Fernández. Plaza de Cataluña. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

13:00h.- Madrid.- LEY AMNISTÍA.- El catedrático de derecho administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, Tomás-Ramón Fernández, comparece en la comisión conjunta Constitucional-Justicia del Senado que tramita la proposición de ley de amnistía. Sala Clara Campoamor del Senado. (Texto)

16:30h.- Madrid.- LEY AMNISTÍA.- El catedrático de derecho constitucional de la Universidad Carlos III, Luis López Guerra, comparece en la comisión conjunta Constitucional-Justicia del Senado que tramita la proposición de ley orgánica de amnistía. Sala Clara Campoamor del Senado. (Texto) (Foto)

17:00h.- Madrid.- CASO KOLDO.- Reunión de la Mesa de la comisión que investiga el caso Koldo en el Senado, por videoconferencia. Palacio del Senado. (Texto)

ELECCIONES VASCAS

11:00h.- Vitoria.- ELECCIONES VASCAS PNV.- El candidato del PNV a lehendakari, Imanol Pradales, interviene en un acto electoral sobre salud. Centro de Salud de Lakua (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Sestao (Bizkaia).- ELECCIONES SUMAR.- La candidata de Sumar a lehendakari, Alba García, presenta las propuestas de la formación sobre salarios y poder adquisitivo. Plaza San Pedro. (Texto)

12:00h.- Bilbao.- ELECCIONES VASCAS PP.- El presidente del PP del País Vasco y candidato a lehendakari, Javier De Andrés, participa en un acto de campaña con los presidentes de Andalucía, Juanma Moreno; Galicia, Alfonso Rueda; Baleares, Marga Prohens; y Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Palacio Euskalduna. (Texto)(Foto)

12:30h.- Oyón (Álava).- ELECCIONES VOX.- El presidente de Vox, Santiago Abascal, y la candidata a lehendakari de esta formación, Amaia Martínez, hacen declaraciones a los periodistas. A las 18.00 visita una mesa informativa en Labastida. Calle de los Fueros. (Texto) (Foto)

17:30h.- San Sebastián.- ELECCIONES PODEMOS AV.- La candidata de Elkarrekin Podemos a lehendakari, Miren Gorrotxategi, interviene en un acto electoral. Plaza Cataluña (Texto) (Foto)

18:00h.- Barakaldo (Bizkaia).- ELECCIONES PSE-EE.- Mitin del PSE-EE con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el candidato a lehendakari, Eneko Andueza. Centro cívico Clara Campoamor. Gernikako Arbola, 37. (Texto) (Foto)

19:00h.- Santurtzi(Bizkaia).- ELECCIONES VASCAS EH BILDU.- El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, participará en un acto electoral junto al candidato a lehendakari Peio Otxandiano. Parque Santurce. (Texto) (Foto)

19:00h.- San Sebastián.- ELECCIONES PNV.- Acto electoral del PNV en San Sebastián con el candidato a lehendakari, Imanol Pradales, el actual presidente vasco, Iñigo Urkullu, y el líder del PNV, Andoni Ortuzar. Boulevard (Texto) (Foto) (Vídeo)

ECONOMÍA

08:00h.- Sant Boi de Llobregat (Barcelona).- SANT JORDI.- Rueda de prensa del presidente de Mercabarna y el gremio de floristas sobre la previsión de ventas de rosas, el precio y las nuevas tendencias de cara a la jornada de Sant Jordi, el próximo 23 de abril. Mercabarna-flor. Ctra. antiga de Valencia (B-204), núm. 1. (Texto)

09:00h.- Madrid.- VIVIENDA EXTRANJEROS.- El Consejo General del Notariado publica los datos de compraventas de vivienda por parte de extranjeros. (Texto) (Infografía)

09:15h.- Derio (Vizcaya).- TRANSFORMACIÓN DIGITAL.- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública José Luis Escrivá visita la sede de Tecnalia. Astondo Bidea, Edificio 700. (Texto)

09:25h.- Madrid.- EMPRESAS DIRECTIVOS.- La tercera jornada del foro Wake Up Spain! que organiza El Español reúne altos directivos del mundo empresarial. A las 10:00h interviene el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. Casa América. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Madrid.- INDUSTRIA MOTOR.- El ministro de Industria y Turismo Jordi Hereu mantiene una reunión con representantes de Chery Automobile y EBRO Motors. Sede del Ministerio.

10:00h.- Madrid.- VIVIENDA COYUNTURA.- La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez se reúne con miembros de la Confederación de Cooperativas de Viviendas de España, en la sede del Ministerio. Cobertura oficial.

10:00h.- Barakaldo (Bizkaia).- ALIMENTACIÓN INNOVACIÓN.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, visita el European FoodTech Nations Summit, foro donde se dan a conocer los principales ecosistemas de innovación de la industria alimentaria. Bilbao Exhibition Centre. (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- CASO RATO.- Prosigue en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio por el origen de la fortuna del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato Audiencia Provincial, c/ Santiago de Compostela 96.

11:00h.- Madrid.- ACS ESTRATEGIA.- ACS celebra su Capital Markets Day 2024. (Texto)

11:15h.- Barcelona.- SINDICATOS UGT.- El secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, y su homólogo en Cataluña, Camil Ros, intervienen en una asamblea de delegados sindicales en Mataró previa al Primero de Mayo. Foment Mataroní. Carrer Nou, 11.

12:00h.- Madrid.- ECONOMÍA FORO.- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible Óscar Puente interviene en la IV edición del foro económico 'Wake up, Spain!', organizado por el periódico El Español. Casa de América

12:30h.- Madrid.- IBERIA PERSPECTIVAS.- El presidente de Iberia, Marco Sansavini, presenta el nuevo espacio Iberia, junto con el ministro de Industria. Comercio y Turismo, Jordi Hereu. A su llegada Hereu atiende a los medios. Gran Vía, 48. Madrid. (Texto) (Foto) (Vídeo).

12:25h.- Baracaldo (Vizcaya).- FERIA ALIMENTACIÓN.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, abre el foro europeo sobre innovación en la industria alimentaria que se celebra dentro de la feria Food 4 Future. (Texto) (Foto)

13:00h.- Bilbao.- SECTOR DIGITAL.- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública José Luis Escrivá participa en un encuentro con empresarios del sector digital. Sede de la Subdelegación del Gobierno de Vizcaya.

16:30h- Madrid.- ASOCIACIONES VECINOS.- La ministra de Vivienda y Agenda Urbana Isabel Rodríguez recibe a la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales. Sede del Ministerio.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:00h.- Valencia.- GOBIERNO JUSTICIA.- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se reúne con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV), Pilar de la Oliva. Sede del TSJCV, c/ Historiador Chabás, 2.

10:00h.- Valencia,- CASO ERIAL.- Sexta sesión del juicio del caso Erial, que sienta en el banquillo al expresident de la Generalitat Valenciana y exministro Eduardo Zaplana, en la que podría concluir la fase de declaración de los investigados. (Texto)(Foto)

10:00h.- Vigo.- JUICIO NARCOTRÁFICO.- Juzgan a Juan Carlos Santórum y otros 27 procesados -entre ellos su hermano y un funcionario de Aduanas- en relación con el decomiso, en 2020, de un alijo de 3,8 toneladas de cocaína, una vista que fue aplazada el 27 de febrero y el 20 de marzo. Macrosala de la Ciudad de la Justicia. (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- CAMPUS JUSTICIA.- La Audiencia Nacional reanuda el juicio al exvicepresidente de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada y otros cinco acusados por presuntas irregularidades en contratos relacionados con el proyecto fallido del Campus de la Justicia. C/ Génova

10:00h.- Gijón.- CORRUPCIÓN MENORES.- La Audiencia Provincial de Oviedo celebra la vista oral contra el exsacerdote Jesús María Menéndez, conocido como el "padre Chus", de 72 años, acusado de proponer sexo a menores a cambio de dinero y droga en su piso de Gijón. Sección Octava de la Audiencia Provincial. (Texto) (Foto)

10:15h.- Valencia.- GOBIERNO JUSTICIA.- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, visita la Oficina de Denuncias y Atención a la Mujer de València (ODAM). A su llegada, atiende a los medios de comunicación. Comisaría de Distrito de Abastos, c/ del Bon Orde s/n. (Texto)

10:30h.- Oviedo.- JUICIO PATRIMONIO.- El Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo celebra la vista oral contra el promotor y el titular de una explotación ganadera ilegal en Ribadedeva acusados por unos vertidos de purines a la cueva prehistórica de El Pindal. (Texto) (Foto)

12:15h.- Jerez de la Frontera (Cádiz).- JUECES DECANOS.- El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, inaugura las XXXII Jornadas Nacionales de Claustro del Convento de Santo Domingo. (Texto)

14:00h.- Madrid.- MINISTRA DEFENSA.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, interviene en el Foro Económico de El Español “Wake Up, Spain!” en Casa de América. Antes, a las 13:30h Robles mantiene una reunión con el presidente de Microsoft España, Alberto Granados también en Casa de América. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

SOCIEDAD

09:00h.- Madrid.- NACIMIENTOS ESTADÍSTICA.- El INE publica sus estimaciones de nacimientos y defunciones del pasado mes de febrero. (Texto)

09:30h.- Madrid.- INMIGRACIÓN ASILO.- La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) presenta el 'Manual para intérpretes en procedimientos de asilo', con la representante de Acnur en España, Sophie Muller, y diversos actores que compartirán su experiencia. Representación de la Comisión Europea en España. Paseo de la Castellana, 46. (Texto)

10:00h.- Madrid.- SALUD PANDEMIAS.- Jornada "Pandemias: preparación y respuesta ante futuros retos", organizada por Fundamed. Antiguo salón de plenos del Senado.

10:00h.- Madrid.- VIVIENDA COOPERATIVAS.- La ministra de Vivienda y Agenda Urbana Isabel Rodríguez se reúne con miembros de la Confederación de Cooperativas de Viviendas de España. Sede del Ministerio.

10:30h.- Madrid.- MEDICINA PRIVADA.- La Organización Médica Colegial presenta el Foro Nacional de Médicos en Ejercicio Privado. Plaza de las Cortes, 11 (Texto)

11:00h.- Madrid.- SALUD MENTAL.- La ministra de Sanidad, Mónica García interviene en la presentación de la Comisionada para la Salud Mental del Ministerio de Sanidad. Asiste la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Sede del Ministerio.

11:00h.- Madrid- GRADUADOS SOCIALES.- La ministra de Igualdad Ana Redondo se reúne con el Consejo General de Graduados Sociales. Sede del Ministerio.

12:00h.- Madrid.- ESPAÑA PALESTINA.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy se reúne con el embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed. Sede del Ministerio.

12:00h.- Madrid.- INFORME POBLACIÓN.- La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Eva Granados, presenta el Informe sobre el Estado de la Población Mundial 2024 que publica el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA). AECID. Avenida de los Reyes Católicos, 4 (Texto)

12:15h.- Madrid.- ESPAÑA MARRUECOS.- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y el ministro de Enseñanza Superior, Investigación Científica e Innovación de Marruecos, Abdellatif Miraoui, inauguran este miércoles el I Foro Hispano-Marroquí de Rectores de Universidades. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Paseo de la Castellana 162. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:30h.- Madrid.- VIVIENDA UNICEF.- La ministra de Vivienda y Agenda Urbana mantiene un encuentro con el presidente de UNICEF España, Gustavo Suárez. Sede del Ministerio.

12:30h.- Madrid.- IGUALDAD SINDICATOS.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo mantiene una reunión con la secretaria de mujeres, igualdad y condiciones de trabajo de CC.OO., Carolina Vidal, y con la vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas. Sede del Ministerio.

12:45h.- Madrid.- ENFERMEDADES RESPIRATORIAS.- Pfizer y la Asociación Nacional de Informadores de Salud organizan con motivo de la Semana Mundial de la Inmunización un seminario para periodistas con médicos de familia y otros expertos sobre los retos de la vacunación frente a las enfermedades respiratorias. Calle Ferraz 56.

13:30h.- Sevilla.- FERIA SEVILLA.- La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda María Jesús Montero asiste a la recepción conjunta de la Diputación Provincial de Sevilla y el Ayuntamiento de Sevilla, con motivo de la Feria de Abril. Caseta Municipal.A su llegada, atiende a los medios de comunicación en la Portada de la Feria.

16:30h.- Madrid.- FORO WAKE UP!.- La ministra de Sanidad, Mónica García, interviene en el Foro Wake Up!. Casa de América. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.- Madrid.- PROGRAMA CRIS.- La ministra de Sanidad, Mónica García interviene en el acto de clausura de los' Premios de los Programa CRIS de Investigación 2023', organizados por la Fundación CRIS contra el cáncer. Sede de la Fundación Ramón Areces. C/ Vitruvio, 5.

CULTURA Y ESPECTÁCULOS

10:30h.- Barcelona - MODA NUPCIAL.- La moda nupcial española toma la pasarela en la jornada inaugural de la Barcelona Bridal Fashion Week (10.30h inauguración noria gigante de la Fura dels Baus en la Av.María Cristina; 12h. Jesús Peiró; 13.30h. Sophie et Voilà; 15h. Isabel Sanchís; 16.30h. Yolancris; 18h. Joli Poli; 19.30h. The Atelier by Prof.Jimmy Choo). (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:30h.- Santander.- PREHISTORIA GASTRONOMÍA.- El congreso "PrehGastro" une al antropólogo Eloy Gómez Pellón, la embajadora de Saborea España, Carmen Ortíz, la quesera Sarah Hart, el cocinero Antonio Vicente, y el presidente de la Red Española de Queserías de Campo y Artesanas, Chema Alonso, para hablar de la vuelta al origen del uso de los lácteos. Palacio de la Magdalena. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:30h.- Logroño.- POESÍA ESPAÑOL.- Las Jornadas de Poesía en Español cuentan con la participación del poeta y ensayista Francisco Ferrer Lerín, considerado como el 'padre nutricio de la generación novísima! Café Ibiza (Muro de la Mata, 4). (Texto) (Foto)

11:30h.- Barcelona.- SUZANNE VALADON.- El Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) presenta la exposición "Suzanne Valadon, una epopeya moderna', que muestra por primera vez en España la obra de una de las artistas francesas más relevantes de finales del siglo XIX e inicios del XX MNAC. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

11:30h.- Santander.- TEATRO ZARZUELA.- El director general de Cultura del Gobierno cántabro, Juan Antonio González, con el responsable artístico del Palacio de Festivales, Esteban Sanz, presenta "Don Gil de Alcalá", la obra que se pone en escena y que explican sus protagonistas José Luis Solá, Sofía Esparza, Emilio Sagi, Lucas Macias y Daniel Bianco. Sala María Blanchard del Palacio de Festivales. (Texto) (Foto)

12:00h.- Madrid.- TEATRO REAL.- Pablo Heras-Casado dirige en el Teatro Real 'Los maestros cantores' de Richard Wagner, una obra burlesca, con personajes arquetípicos, de la que el coliseo ofrecerá nueve funciones en mayo, y que tiene como director de escena a Laurent Pelly. Teatro Real. Acceso por Calle San Carlos. (Texto)(Foto)

12:00h.- Zaragoza.- CULTURA MODA.- Fundación Ibercaja presenta la exposición “Agatha Ruiz de la Prada”, que reúne cerca de 60 diseños realizados entre los años 80 y 2022, con la presencia de la diseñadora. Patio de la Infanta

12:00h.- Barcelona.- TEATRE LLIURE.- El Teatre Lliure de Montjuïc presenta 'Ifigènia', una adaptación de la tragedia griega dirigida por Alícia Gorina y protagonizada por Pere Arquillué y Emma Vilarasau Teatre Lliure de Montjuïc. (Texto)

12:00h.- Valladolid.- ENCUENTRO ESPAÑOL.- Los escritores Juan Manuel de Prada y María José Solano atienden a los medios dentro del encuentro internacional en español "Valladolid en la Lengua", una iniciativa de la Fundación Godofredo Garabito y Gregorio Sala de prensa del Teatro Zorrilla (Plaza Mayor, 9). (Texto) (Foto)

12:00h.- Salamanca.- FESTIVAL FACYL.- El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, presenta el cartel promocional y el avance de programación del Festival Internacional de las Artes de Castilla y León FACYL 2024 Biblioteca Pública. Casa de las Conchas. C/ Compañía, 2. (Texto) (Foto)

12:30h.- Santander.- PREHISTORIA GASTRONOMÍA.- "¿Sabemos lo que comemos?" es el título de la mesa de debate que une, en el congreso sobre la evolución de la gastronomía desde la Prehistoria, al cocinero triestrellado Jesús Sánchez, con el endocrino Luis Alberto Vázquez, la arqueóloga Sandra Lozano, el antropóloga física Conchi de La Rua y el biotecnólogo Ricardo Moure. Palacio de la Magdalena. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00h.- Madrid.- DIGITARTE CURSOS.- El ministro de Cultura presenta, Ernest Urtasun, junto al rector de la UNED, Ricardo Mairal, los cursos de formación DIGITARTE para profesionales de la cultura. Salón de actos de la Facultad de Psicología de la UNED.

17:00h.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- La periodista y escritora Noemí Casquet, la mayor prescriptora especializada en sexo con más de dos millones de seguidores en Instagram, presenta 'Origen', un espectáculo en el que transmite prácticas y métodos para que el público conecte con la sexualidad, y del que tiene todas las entradas vendidas en Madrid, Barcelona y Bilbao. (Texto)

19:00h.- San Sebastián.- FESTIVAL SERIES.- La guionista Robin Green, ganadora de tres premios Emmy y dos Globos de Oro, ofrece una conferencia como prólogo del festival de series Crossover. Convento Santa Teresa

21:00h.- Zaragoza.- MÚSICA INDEPENDIENTE.- Los Premios MIN, antiguamente conocidos como Premios de la Música Independiente, celebran su decimosexta edición con Ginebras como grandes favoritas. Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza. (Texto) (Foto)

EFE

ra/mcm/lml

Redacción EFE Nacional (34)913 46 71 86

Puede escribir a nacional@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245