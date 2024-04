Sumar se opone a los 1.130 millones en gasto militar y formuló objeciones para que no se aprobaran en el Consejo

Sumar ha manifestado su desacuerdo al ala socialista del Gobierno respecto a la aprobación de 1.130 millones de euros de gasto militar y planteó objeciones en línea con su oposición a la medida, según han indicado fuentes de la formación. Concretamente, el socio minoritario expuso su disconformidad mediante el proceso previo a la aprobación a la decisión del Consejo de Ministros, con una serie de alegaciones coordinadas por la Vicepresidencia segunda que lidera Yolanda Díaz. Concretamente, criticaban que se empleara la vía de aprobación urgente por un importe que supone más del 8% del presupuesto anual del Ministerio de Defensa, dado que no venía justificada esa celeridad. Y por tanto, pidió información adicional y el contexto específico que justificara la cuantía y su rápida aprobación en el Consejo de Ministros. PREOCUPADOS POR RECURRIR A CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS También mostró su preocupación por emplear el recurso de los "créditos extraordinarios" y Fondos de Contingencia para este tipo de partidas destinadas a armamento, algo de lo que ya advirtió el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas en sendas resoluciones de 2015 y 2016. Así, aluden a que no se aportan para esta vía "causas objetivas ni justificación adecuada". También el socio minoritario puso reparos a que solo se precisan los criterios económicos y entiende, además, que la convocatoria "no respeta la legalidad vigente en cuanto a Igualdad". "Consideramos además que Defensa se arroga competencias en materia laboral que corresponden al Ministerio de Trabajo y Economía Social y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social", critican las citadas fuentes. Por ello, se ha señalado a la parte socialista del Gobierno que los ministerios por la cuota de Sumar "no comparten" el gasto en armamento que se aprobó en Consejo de Ministros. ERREJÓN: "NINGÚN SACRIFICIO PARA LA INDUSTRIA DE LA GUERRA" En esta línea, el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, se ha mostrado también crítico con el PSOE al aludir al gasto militar aprobado ayer. "Ningún sacrificio para la industria de la guerra", ha lanzado mediante un mensaje en la red social 'X' aludiendo a informaciones sobre las objeciones expuestas por Sumar. Precisamente durante la última comparecencia de, Pedro Sánchez, en el Congreso, el portavoz del grupo plurinacional reclamó al presidente del Gobierno suspender el compromiso de elevar hasta el 2% sobre el PIB el gasto militar, como se comprometió con la OTAN, dado que para un Ejecutivo progresista no puede ser una prioridad "sumarse a la insensata carrera armamentística". "La mayoría trabajadora española no debe hacer ningún sacrificio para engordar la industria militar y la economía de guerra. Ahí no nos van a encontrar", advirtió Errejón al Jefe del Ejecutivo. Esta mañana la ministra de Sanidad, Mónica García, no ha querido entrar en esta polémica al manifestar que no tenía datos pormenorizados del mencionado acuerdo para destinar 1.130 millones a gasto militar. Así, ha aludido a que los costes de Defensa en el caso de España son bajos comparados con otros países. PODEMOS CRITICA LA MEDIDA Y ROBLES LA DEFIENDE Por su parte, la candidata de Podemos a las elecciones europeas, Irene Montero, ha criticado esta decisión del Gobierno que contribuye a la "escalada bélica internacional", máxime cuando coincide con cifras récord de personas en lista de espera quirúrgica. Frente a ello, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido este miércoles que el Gobierno haya aprobado casi 1.130 millones de euros para adquirir material militar, alegando que "invertir en Defensa es invertir en paz".