Junts+ apuesta por una campaña "multimensaje" con una foto de Puigdemont que simboliza su retorno

El director de campaña de Junts+, Albert Batet, ha explicado que apuestan por una campaña "multimensaje" con una fotografía del candidato a las elecciones al Parlament, Carles Puigdemont, que simboliza su retorno a Cataluña. "Cataluña necesita soluciones, liderazgo, buen gobierno, ambición, autoestima y esperanza. Estas elecciones van de lo que necesita Cataluña", ha asegurado este miércoles en rueda de prensa. Así, ha defendido que Cataluña necesita mensajes claros y directos, no lemas ni eslóganes, como 'Cataluña necesita hacerse respetar', 'Cataluña necesita buen gobierno', 'Cataluña necesita la independencia' o 'Cataluña necesita vivir en catalán'. Sobre la fotografía de Puigdemont, Batet ha precisado que "no es un retrato electoral" y sí una instantánea captada del candidato siguiendo un estilo más de reportaje. En su opinión, en las elecciones del 12 de mayo está en juego "el futuro del país, de la nación, de Cataluña, el progreso social y económico y el bienestar de 8 millones de catalanes". "Esta situación es por culpa de un Govern débil, sin rumbo, que ha generado un estado de desconfianza y desilución, pero también de un Govern que no se ha hecho respetar ante el Estado ante el incumplimiento sistemático de inversiones y un déficit fiscal crónico", ha manifestado. A consecuencia de ello, Batet cree que Cataluña debe afrontar retos urgentes como la situación de la educación, del catalán, el exceso de burocracia, la sequía, la situación de los agricultores y la situación económica. "Cataluña necesita liderazgo, con un presidente que tome decisiones, aporte soluciones y asuma retos con firmeza, coherencia y honestidad", ha defendido. PUIGEMONT O ILLA Tras asegurar que los únicos candidatos con opciones de ser presidente de la Generalitat son Puigdemont o el cabeza de lista del PSC, Salvador Illa, ha emplazado a los catalanes a escoger "entre liderazgo o seguidismo, entre autoestima o resignación, entre ambición o conformismo, entre nación o sucursalismo". "O un Govern de Puigdemont que trabajará por defender los intereses materiales y nacionales de forma desacomplejada, poniendo el país por delante y negociando de tú a tú con el Estado con toda la fuerza, o uno de Illa que gobernará desde la supeditación y resignación ante los intereses del PSOE y Pedro Sánchez", ha zanjado.