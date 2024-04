Extremadura no impulsará un grupo de trabajo sobre financiación autonómica hasta ver el modelo que plantea el Gobierno

La Junta de Extremadura no tiene previsto impulsar ningún grupo de trabajo en el parlamento autonómico para fijar una posición común de los grupos parlamentarios respecto al nuevo modelo de financiación autonómica hasta conocer la propuesta del Gobierno sobre dicho sistema. La directora general de Financiación Autonómica y Fondos Europeos Fotografía, Rosa María Ramos Cotrina, ha defendido este argumento este miércoles en la Comisión de Hacienda de la Asamblea, en respuesta a sendas preguntas formuladas por los dos grupos de la oposición, el Socialista y Unidas por Extremadura. Ambos partidos pretendían obtener como respuesta a sus preguntas los motivos por los que el gobierno no ha dado ningún nuevo paso en este sentido tras la aprobación, el pasado 24 de febrero, de una declaración institucional consensuada por todos los grupos, a iniciativa de la propia presidenta de la Junta, María Guardiola, para fijar una posición común de todas las fuerzas políticas representadas en el parlamento sobre el nuevo sistema de financiación autonómica en defensa de los intereses de Extremadura. En la formulación de su pregunta, la diputada socialista Isabel Gil Rosiña ha criticado que los grupos parlamentarios acudieron a Presidencia de la Junta para hacerse la "foto" que les pidió María Guardiola "y nunca más se supo" de esta cuestión. Al respecto la directora general ha aseverado que "no tiene sentido" impulsar tal grupo de trabajo sin conocer antes los planes del Gobierno, que es quien tiene las competencias en este asunto. "Estamos deseando conocer la propuesta de reforma del sistema de financiación", ha señalado la directora general. Una propuesta con el "modelo concreto que se pretende abordar y sobre el que se debería basar el sistema", ha dicho, al igual que esperan la convocatoria de la Conferencia de Presidentes y del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) donde abordar el futuro sistema que maneja el Ejecutivo de Pedro Sánchez, el cual, ha criticado, no ha respondido a ninguna de las propuestas planteadas por las comunidades autónomas sobre esta cuestión desde 2021. En todo caso, ha reiterado el interés del gobierno de María Guardiola por alcanzar esta posición común en el seno de la comunidad con el resto de fuerzas políticas, para lo cual se abordarán "los trabajos necesarios cuando tengamos un modelo concreto", dado que "se deberían analizar y estudiar todas las variables que integren el mismo". Un trabajo que "antes no puede ser realizado". "Sin ninguna propuesta sobre la mesa, no podemos avanzar en la creación de un grupo de trabajo", ha abundado Ramos, quien, ante la inexistencia de una propuesta de modelo, se pregunta "¿qué es lo que va a estudiar ese grupo de trabajo?". UNA FOTO CON LA OPOSICIÓN La respuesta de la directora general ha provocado la indignación de los partidos de la oposición. "No doy crédito a su respuesta", ha señalado la socialista Gil Rosiña, quien ha considerado un "insulto" la respuesta de "nivel de jefa de sección" ofrecida por Ramos, de quien esperaba con su pregunta conocer "cómo va a transcurrir el diálogo" entre el gobierno y la oposición de cara a fijar la referida posición común ante el nuevo modelo de financiación autonómica. En este sentido, ha criticado que la presidenta de la Junta utilizara una cuestión "capital", que requiere "sentido de estado" y "de región", para reducirlo a un "eslogan": "voy a defender un sistema de financiación justo para Extremadura delante de quien haga falta", ha apuntado Gil Rosiña parafraseando a María Guardiola. "¡Qué valiente!", ha ironizado la diputada socialista, quien ha añadido que "detrás de la valentía, de las fotos, de los flashes y de los eslóganes que copan las portadas de los periódicos que envuelven los churros del día siguiente hay que tener un trabajo de rigor político y de respeto por la razón de ser de este Parlamento y la división de poderes". Por todo ello, ha apostado por "elevar el nivel político desde Extremadura con la seriedad que requiere la tarea parlamentaria y el diálogo entre el Gobierno y el Parlamento", ha invitado Gil Rosiña, para posteriormente señalar que, de lo contrario, su grupo estudiará acciones para que "este tema no lo guarde la señora Guardiola en el cajón hasta que le haga falta de nuevo hacerse una foto con las fuerzas políticas". En la misma línea, en su intervención al formular otra pregunta sobre el mismo asunto, el diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos se ha preguntado, tras escuchar la respuesta anterior de la directora general, cuál era el objetivo que tenía la declaración institucional, y qué "premura" tenía la presidenta María Guardiola para aprobarla "para ahora dormirlo en los laureles". Una propuesta de diálogo que, ha reconocido, creyeron que era "una oferta sincera" y que por ello los grupos parlamentarios de la oposición aceptamos firmar la citada declaración institucional porque les parecía "importante" que esta cuestión se abordara con una posición "unánime". Asimismo, se ha referido al planteamiento de continuar "trabajando conjuntamente" pero ahora, dos meses después, les dice que "no ve necesario ninguna convocatoria de nada hasta que el Estado se mueva".