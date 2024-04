Cs impugna la candidatura de Puigdemont en la Junta Electoral: "Nuestro recurso está muy bien fundado"

El grupo parlamentario Cs ha presentado este miércoles un recurso ante la Junta Electoral Provincial de Barcelona (JEPB) para impugnar la candidatura del expresidente y cabeza de lista de Junts+ a las elecciones catalanas, Carles Puigdemont. "Nuestro recurso está muy bien fundado y podríamos conseguir que el señor Puigdemont no sea candidato en estas elecciones", ha declarado a los medios el candidato de Cs al 12M, Carlos Carrizosa, ante el Palacio de Justicia de Barcelona. Carrizosa ha asegurado que Puigdemont tendría que haberse incrito en el Censo de Residentes Ausentes en el Extranjero (CERA) para poder estar en el censo electoral, ya que el expresidente fijó su domicilio en Bélgica al presentar una demanda contra el periodista Albert Soler, ha explicado. Al no haberlo hecho, el dirigente de Cs ha remarcado que "Puigdemont no tiene en absoluto cumplido el requisito para concurrir a estas elecciones". Desde Cs, calculan que en dos días tendrán la resolución del juzgado por este recurso, después de pedir alegaciones al partido de Junts+ Puigdemont per Catalunya. "Si todos los candidatos en estas elecciones hemos de cumplir unos determinados requisitos legales y los cumplimos, el señor Puigdemont no puede estar una vez más por encima de las leyes", ha añadido Carrizosa.