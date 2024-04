Azcón apuesta por "volver a poner en marcha" el embalse de Biscarrués (Huesca)

El grupo parlamentario del PP de las Cortes de Aragón solicitará al Instituto Aragonés del Agua que "analice las razones técnicas" por las que se anuló el proyecto de construcción del embalse de Biscarrués (Huesca) para "volver a poner en marcha" esta iniciativa de infraestructura hidráulica. Lo ha anunciado el presidente del Gobierno autonómico y presidente del grupo del PP, Jorge Azcón, en la sesión plenaria del Parlamento, donde ha comparecido a petición del grupo parlamentario socialista para dialogar sobre la propuesta del PP catalán de realizar un trasvase del Ebro, que ha rechazado de plano, recalcando que "el trasvase no forma parte del acuerdo de gobierno PP-VOX". En su intervención, Azcón ha señalado que construir el embalse de Biscarrués permitiría regar unas 20.000 hectáreas de cultivos. Ha pedido que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, visite Zaragoza para "dar cuenta" de las obras hidráulicas, también del recrecimiento de Yesa, que lleva siete años paralizado. "En Aragón no sobra agua", ha proclamado Azcón, quien ha dejado claro que el PP regional está "frontalmente en contra" del trasvase del Ebro, considerando que "la única posibilidad es que el Gobierno de España aceptara ese trasvase", espetando a la portavoz del PSOE, Mayte Pérez, que "si confía en Pedro Sánchez, no le tiene que preocupar". También ha afirmado que "la posición política de este Gobierno es inamovible: Nunca apoyaremos un trasvase del Ebro", quien ha aludido a la sequía y ha exigido que se sigan construyendo infraestructuras hidráulicas para regular el agua de los ríos y garantizar el agua de boca y los usos agrícolas e industriales. Azcón ha reivindicado el Pacto del Agua, echando en falta que el PSOE lo defienda, y ha considerado que el problema del agua en Aragón estriba, precisamente, en que este pacto hidráulico no avanza, apuntando que "siguen pendientes 50.000 hectáreas de regadío". "Necesitamos la prosperidad económica que da el agua", ha aseverado. Asimismo, el jefe del Ejecutivo autonómico ha abogado por mejorar la eficiencia de las infraestructuras hidráulicas. Azcón ha recordado que el candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha propuesto estudiar alternativas al transporte de agua por barco y se ha preguntado si el PSOE "está dispuesto a pagar el precio del trasvase del Ebro a Cataluña para mantener los votos", haciendo notar que "la posición sobre el agua tiene mucho más que ver con los territorios que con las siglas políticas". Por otra parte, ha elogiado al presidente de la Federación de Regantes del Ebro y, durante décadas, de Riegos del Alto Aragón, César Trillo, Premio Aragón 2024, de quien ha destacado que "es un defensor de la importancia capital que tiene el agua para el sector primario". PSOE La portavoz del PSOE, Mayte Pérez, ha señalado que "son múltiples las dudas razonables de haber pasado página de esa gran amenaza del trasvase", subrayando que "siempre suenan tambores de trasvase cuando el PP tiene un amplia representación institucional y política". "Se les ha olvidado poner por escrito su oposición rotunda a cualquier trasvase ¿o es que este Gobierno PP-VOX no lo rechaza?", ha preguntado Pérez, quien ha enfatizado: "Aragón puede ir preparándose para salir a la calle a decir no al trasvase". Ha preguntado si los diputados de VOX "están dispuestos a ser expulsados por defender los intereses de Aragón por encima del interés de su partido" y ha indicado que el Gobierno de Pedro Sánchez dice no al trasvase "ayer, hoy y mañana". Desde el grupo popular, Fernando Ledesma ha reiterado que el PP Aragón "está en contra del trasvase del Ebro" y ha lamentado que el PSOE está empeñado en buscar discrepancias en el tema del agua, "cuando no las hay", y ha criticado "el vuelo gallináceo" del PSOE en su labor de oposición. VOX Y EL RESTOS DE GRUPOS PARLAMENTARIOS En representación de VOX, Santiago Morón ha afirmado que solo VOX tiene "una clara política nacional en torno al agua", haciendo notar que "tanto PP como PSOE defienden posiciones diferentes en función de si gobiernan en una autonomía que tiene las necesidades hídricas cubiertas o no". "No se miren tanto el ombligo y miren más a España y Europa". El portavoz de CHA, José Luis Soro, ha lamentado que "ya no existe el consenso" sobre el agua en las Cortes de Aragón porque "se ha roto en varias ocasiones" por la posición de VOX, y ha lamentado "la ambigüedad" del presidente del PP, Alberto Núñez Feijoó. Para el portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, "hay un problema de desinformación sobre el agua" y ha observado que el Ebro es un río muy irregular. "Nos opondremos a cualquier intento de trasvase del Ebro". El diputado de Podemos Andoni Corrales ha dicho que a Azcón "no le cree nadie" y ha rechazado cualquier trasvase, mientras que el diputado de IU, Álvaro Sanz, ha opinado que el modelo de gestión hidráulica de PP y VOX es "el mismo". El diputado del PAR Alberto Izquierdo ha rechazado cualquier trasvase, indicando que "en Aragón no sobra agua" y ha defendido la reserva hídrica estatutaria.