Page ve lógico que Ábalos compareciese en la comisión del Congreso y no lo interpreta como contratiempo para el Gobierno

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dicho que sería "lógico" que José Luis Ábalos sea llamado a comparecer en la comisión de investigación en el Congreso sobre la compra de mascarillas, asegurando en todo caso que "sabe explicarse perfectamente", pues lleva "las coordenadas del PSOE muy adentro". Al tiempo, al descartado que su hipotético paso por la sala pueda suponer una "contratiempo" para el Gobierno. En una entrevista con Antena 3 recogida por Europa Press, García-Page ha abundado en que cualquiera de las cosas que Ábalos pueda decir en la comisión "las puede decir también fuera", toda vez que este tipo de órganos "que coinciden con investigaciones judiciales" son "muy paradójicas", ya que quien pase por el Congreso tendrá que "andarse con ojo, habida cuenta de que hay una investigación en el ámbito judicial" que además esta bajo secreto de sumario. "Es bastante más fácil imaginar que la investigación judicial va a llegar mucho más profundamente, va a llegar más al fondo de lo que lo puede hacer la comisión de investigación parlamentaria. En cualquier caso, Ábalos va a ser citado por otros grupos, pero no sé si hay un pacto de no agresión", se ha preguntado el presidente autonómico. Tras ello, ha considerado que en el momento actual, "se puede decir en la calle o en una entrevista de televisión lo mismo que en el Congreso", pero "es más complicado decir eso mismo en un tribunal, porque evidentemente tiene consecuencias jurídicas y penales". Con todo, asegura que "cuanto más se debata, más se puede esclarecer". "Pero no sé si se va a terminar de conocer todo lo que ha pasado, aunque se va a perimetrar lo acontecido".